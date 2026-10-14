Лучший шанс с 2022 года: ISW о перехвате инициативы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатий и министр обороны Украины Евгений Хмара беседуют во время посещения военнослужащих. Фото: Офис Президента Украины

Украина получила самую благоприятную с декабря 2022 года возможность перехватить стратегическую инициативу на фронте. В течение 2026 года ВСУ уже освободили более тысячи квадратных километров, в то время как российские войска продвигаются со скоростью пешего марша. Однако и этот шанс Запад рискует упустить, как предупреждают аналитики.

В частности, об этом говорят аналитики Института изучения войны ISW, передает Новини.LIVE.

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Провал наступления РФ и успехи ВСУ на поле боя

Благодаря контрнаступательным действиям Украина смогла деоккупировать не менее 1,046 тысячи квадратных километров своей территории. В то же время чистый территориальный прирост российских сил с начала 2026 года оказался мизерным — всего около 100 квадратных километров.

По оценкам экспертов, масштабное летнее наступление оккупантов потерпело крах, а текущая осенняя кампания, скорее всего, также приведет к такому же результату. На данный момент Россия очень далека от воплощения планов Владимира Путина по захвату всей территории Донецкой области, он не смог реализовать ни одну из заявленных целей войны.

Таких результатов в 2026 году Украина достигла благодаря расширению оборонного производства, глубоким преобразованиям в армии и системным ударам на большие расстояния. Отдельную угрозу для российского оборонно-промышленного комплекса представляет стремительное развитие украинской баллистики.

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Системные удары вглубь территории России в сочетании с действием западных санкций нанесли колоссальный ущерб экономике противника. Из строя выведено не менее 30% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что спровоцировало острый дефицит топлива внутри страны. Чтобы компенсировать потери, Москва вынуждена идти на дополнительные расходы и закупать уже переработанное топливо в Индии.

На фоне стремительного падения доходов от экспорта энергоносителей российское Министерство финансов было вынуждено объявить об увеличении объемов закупки иностранной валюты и золота в период с 7 октября по 6 ноября 2026 года. Пытаясь вырваться из-под этого давления, Кремль развернул масштабную когнитивную войну.

Россия предлагает мировым рынкам небольшие партии дизельного топлива, требуя взамен ослабления режима санкций.

"Кремль, в отличие от США и других партнеров Украины, осознает, что Россия крайне уязвима перед инициативой, темпом и длительным давлением. Кремль внимательно следит за тем, как Украина и её партнёры удерживают инициативу, и стремится сдержать и сорвать её любой ценой", — отмечают специалисты Института изучения войны.

Россия начала терроризировать тыл Украины и ведет гибридную войну в Европе

Чтобы перекрыть собственные поражения на фронте, агрессор усилил кампанию стратегических бомбардировок в 2026 году. Используя реактивные дроны и баллистические ракеты, Россия пытается посеять недоверие к украинской власти и вызвать максимальный террор среди гражданского населения. Круглосуточные удары направлены преимущественно на мосты и почтовые хабы. Цель Кремля — превратить крупные города в непригодные для жизни зоны, изолировать Украину от европейских логистических маршрутов и поставить ВСУ перед выбором: защищать тыловые города или удерживать линию фронта.

Параллельно разворачивается масштабная гибридная война против стран НАТО. На территории Европы фиксируются убийства, поджоги, диверсии и вторжения беспилотников и ракет в воздушное пространство. Таким образом Москва пытается нейтрализовать Альянс и заставить европейский ОПК выбирать между собственной обороноспособностью и военной помощью Киеву.

Европа отстает от темпов развития военных технологий

Чтобы не допустить эскалации и затягивания войны, западным государствам рекомендуют тщательно усвоить уроки осени 2022 года. Эксперты считают, что сейчас необходимо немедленно расширить системы противодействия российским реактивным беспилотникам.

Во-вторых, следует усилить санкционное давление на энергетический сектор РФ, продолжая поддерживать право Украины на удары на большие расстояния. Кроме того, Европа должна разработать эффективные механизмы сдерживания российских гибридных атак на своей территории. Последним, но не менее важным шагом является изменение подхода к выделению кредита от Европейского Союза. Вместо практики постепенного дозирования помощи украинское командование должно получить все необходимые ресурсы сразу, что позволит планировать последовательные военные операции на весь следующий год.

Новини.LIVE сообщали, что западные партнеры обсуждают детали крупного мирного плана, который предлагает остановить войну путем замораживания линии фронта в обмен на фактические территориальные уступки со стороны Киева. По замыслу разработчиков, этот сценарий предусматривает постепенную отмену санкций в отношении Москвы, возобновление торговли энергоресурсами, масштабные финансовые вливания в восстановление Украины и предоставление ей оборонных гарантий.

В то же время в американском руководстве придерживаются иного мнения и подчеркивают, что боевые действия зашли в критический тупик. По оценке Марко Рубио, у сторон остается вариант выйти на переговоры или готовиться к длительной изнурительной войне.

В то же время официальный Киев сигнализирует о готовности зафиксировать линию фронта на нынешней границе и сесть за стол переговоров, но исключительно при условии взаимного прекращения огня со стороны Москвы.

На поле боя Силы обороны провели две успешные локальные наступательные операции. Военные не только выбили противника с части захваченных территорий, но и сумели закрепиться на стратегически важных высотах, существенно улучшив своё тактическое положение.

Что касается потерь, то, по сентябрьским подсчётам Альянса, российская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, из которых необратимые потери достигают 28 тысяч человек. В свою очередь, украинские войска за тот же месяц потеряли примерно 5 тысяч защитников.

Об энергетических договоренностях Трампа с Кремлем украинскую сторону никто заранее не предупреждал. Владимир Зеленский сказал, что узнал о них постфактум из обычного поста в социальной сети Truth Social. В то же время глава государства признал, что Вашингтон уже предупредил наше военное командование о серьезных рисках, если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы будут продолжаться. Американцы могут полностью перекрыть передачу разведывательных данных.