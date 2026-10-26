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Головна Новини дня Удар в спину: Ющенко різко розкритикував політику Трампа

Удар в спину: Ющенко різко розкритикував політику Трампа

Ua ru
26 жовтня 2026 08:33
Ексклюзив
Віктор Ющенко розкритикував Дональда Трампа за дизельну угоду з РФ УНІАН
Віктор Ющенко. Фото: УНІАН

Колишній президент України Віктор Ющенко різко засудив політику адміністрації Дональда Трампа через укладення дизельної угоди з Росією. На його думку, такі кроки Вашингтона є ударом у спину державі, яка свого часу відмовилася від ядерної зброї саме під гарантії та прохання американського керівництва.

Про це Віктор Ющенко висловився в ексклюзивному коментарі для журналістки Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Ющенко розчарований діями Дональда Трампа

Під час заходів, присвячених 20-річчю Українського інституту національної пам'яті, третій президент України поділився своїми думками щодо останніх кроків Вашингтона. У коментарі журналістці видання Новини.LIVE Галині Остаповець Віктор Ющенко відреагував на інформацію про так звану дизельну угоду між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, а також на заяви Володимира Зеленського про ризик подальшого одностороннього скасування антиросійських санкцій.

Колишній глава держави зізнався, що для його покоління Сполучені Штати завжди залишалися головним орієнтиром у боротьбі за демократичні цінності та свободу. Зважаючи на десятиліття щирих відносин і глибокої поваги до американської нації, нинішній політичний курс Білого дому викликає у нього сильне розчарування.

Експрезидент наголосив, що не може приховати свого обурення ситуацією.

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"Те, що сьогодні відбувається – велика прикрість. Я кажу дуже обережно, щоб мої слова не нашкодили, але особисто я ніколи не думав, не чекав, не гадав, що в час, коли найбільше ми потребуємо американської допомоги, з нацією якої ми дуже багато десятків років засвідчували свою повагу, щирість у відносинах, відданість, я ніколи не думав, що ми можемо отримати в спину такі удари у вигляді рішень американського керівника, який ми маємо сьогодні", — сказав Ющенко.

Він нагадав про історичну ціну, яку заплатив Київ заради глобальної безпеки. За його словами, саме українська нація зробила найбільший внесок у завершення холодної війни, добровільно віддавши свій третій за потужністю арсенал ядерної зброї у світі.

Віктор Ющенко акцентував на тому, що процес роззброєння відбувався безпосередньо за великого клопотання саме американської, а не російської влади. Тому нинішні дії Вашингтона, який виступав гарантом територіальної цілісності та суверенітету України, виглядають як зрада.

"Сьогодні гарант нашого суверенітету і територіальної цілісності, мені здається, поступає до подвигу нашої нації і держави неадекватно", — підсумував Ющенко. 

Новини.LIVE інфоормували, що тим часом адміністрація Дональда Трампа почала вести проросійську політику і розглядає можливість суттєвого пом'якшення санкцій проти РФ, готуючись послабити обмеження на експорт російських добрив слідом за домовленостями щодо палива.

Окрім цього ж, Володимир Путін особисто пообіцяв спецпредставнику США Стіву Віткоффу терміново відправити перші танкери з дизпаливом до Америки вже найближчими днями. Сам Трамп відкрито заявив, що після завершення війни Штати вестимуть активний бізнес як з Україною, так і з Москвою, а також підтвердив, що обговорював ситуацію на фронті з Ілоном Маском, хоча розкривати деталі бесіди відмовився.

Паралельно Білий дім висунув несподівану пропозицію, закликавши колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вів антиукраїнську політику, поборотися за крісло генерального секретаря ООН. Наразі ця ідея чекає на фінальне рішення.

Тим часом у Києві б'ють на сполох через спроби повернути енергетичну співпрацю з Кремлем. Очільник МЗС Андрій Сибіга різко застеріг Захід від відновлення поставок російського газу до Європи. За його словами, будь-які подібні поступки окупантам неминуче повернуться новим масштабним шантажем, розпалюванням чергових криз та новими війнами.

США володимир путін Дональд Трамп Україна Віктор Ющенко
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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