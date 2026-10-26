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Удар в спину: Ющенко резко раскритиковал политику Трампа

Ua ru
26 октября 2026 08:33
Эксклюзив
Виктор Ющенко раскритиковал Дональда Трампа за соглашение с РФ о поставках дизельного топлива УНИАН
Виктор Ющенко. Фото: УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Ющенко резко осудил политику администрации Дональда Трампа в связи с заключением дизельного соглашения с Россией. По его мнению, такие шаги Вашингтона являются ударом в спину государству, которое в свое время отказалось от ядерного оружия именно под гарантии и по просьбе американского руководства.

Об этом Виктор Ющенко заявил в эксклюзивном комментарии для журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Ющенко разочарован действиями Дональда Трампа

В ходе мероприятий, посвященных 20-летию Украинского института национальной памяти, третий президент Украины поделился своими мыслями относительно последних шагов Вашингтона. В комментарии журналистке издания Новини.LIVE Галине Остаповец Виктор Ющенко отреагировал на информацию о так называемом "дизельном соглашении" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также на заявления Владимира Зеленского о риске дальнейшей односторонней отмены антироссийских санкций.

Бывший глава государства признался, что для его поколения Соединенные Штаты всегда оставались главным ориентиром в борьбе за демократические ценности и свободу. Учитывая десятилетия искренних отношений и глубокого уважения к американской нации, нынешний политический курс Белого дома вызывает у него сильное разочарование.

Экс-президент подчеркнул, что не может скрыть своего возмущения сложившейся ситуацией.

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"То, что сегодня происходит, — большая досада. Я говорю очень осторожно, чтобы мои слова не навредили, но лично я никогда не думал, не ожидал, не предполагал, что в то время, когда мы больше всего нуждаемся в американской помощи, нации, которой мы на протяжении многих десятков лет доказывал свое уважение, искренность в отношениях, преданность, я никогда не думал, что мы можем получить в спину такие удары в виде решений американского лидера, которого мы имеем сегодня", — сказал Ющенко.

Он напомнил об исторической цене, которую заплатил Киев ради глобальной безопасности. По его словам, именно украинская нация внесла наибольший вклад в завершение холодной войны, добровольно сдав свой третий по мощности арсенал ядерного оружия в мире.

Виктор Ющенко подчеркнул, что процесс разоружения происходил непосредственно по настоятельной просьбе именно американских, а не российских властей. Поэтому нынешние действия Вашингтона, который выступал гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины, выглядят как предательство.

"Сегодня гарант нашего суверенитета и территориальной целостности, мне кажется, ведет себя неадекватно по отношению к подвигу нашей нации и государства", — подытожил Ющенко.

Новини.LIVE сообщили, что тем временем администрация Дональда Трампа начала проводить пророссийскую политику и рассматривает возможность существенного смягчения санкций против РФ, готовясь ослабить ограничения на экспорт российских удобрений вслед за договоренностями по топливу.

Кроме того, Владимир Путин лично пообещал спецпредставителю США Стиву Виткоффу в срочном порядке отправить первые танкеры с дизельным топливом в Америку уже в ближайшие дни. Сам Трамп открыто заявил, что после завершения войны США будут вести активный бизнес как с Украиной, так и с Москвой, а также подтвердил, что обсуждал ситуацию на фронте с Илоном Маском, хотя раскрывать детали беседы отказался.

Параллельно Белый дом выдвинул неожиданное предложение, призвав бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который проводил антиукраинскую политику, побороться за кресло генерального секретаря ООН. В настоящее время эта идея ожидает окончательного решения.

Тем временем в Киеве бьют тревогу из-за попыток возобновить энергетическое сотрудничество с Кремлем. Глава МИД Андрей Сибига резко предостерег Запад от возобновления поставок российского газа в Европу. По его словам, любые подобные уступки оккупантам неизбежно обернутся новым масштабным шантажом, разжиганием очередных кризисов и новыми войнами.

США владимир путин Дональд Трамп Украина Виктор Ющенко
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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