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Головна Новини дня У всіх областях України завтра вимикатимуть світло через спеку

У всіх областях України завтра вимикатимуть світло через спеку

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Дата публікації: 29 червня 2026 19:22
Відключення світла в Україні 30 червня: графіки діятимуть у всіх областях
Енергетики. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 30 червня, діятимуть у всіх областях. Причиною є складна ситуація в системі через значне зростання рівня енергоспоживання.

Про це повідомляє Укренерго, передає Новини.LIVE.

Відключення світла в Україні 30 червня

З 17:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1 черги.

"Причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленням на сторінках обленерго.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка, енергосистема України зараз працює з підвищеним навантаженням через спекотну погоду та одночасне проведення планових ремонтів. Варто заздалегідь підготуватися до ймовірних відключень електроенергії.

Раніше глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко попереджав про можливе повернення графіків відключення світла влітку. Водночас він запевняє, що вони будуть не такі тяжкі, як взимку.

Укренерго спека відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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