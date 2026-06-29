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Головна Новини дня Укренерго повертає відключення світла на Франківщині та Запоріжжі

Укренерго повертає відключення світла на Франківщині та Запоріжжі

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Дата публікації: 29 червня 2026 10:15
Укренерго вводить графіки відключень на Франківщині та Запоріжжі 30 червня
Електрик лагодить мережі. Фото: ілюстративне ДТЕК

У вівторок, 30 червня, в Івано-Франківській та Запорізькій областях знову діятимуть графіки відключення світла, причому на Запоріжжі з 16:00 до 22:00 підприємства вимикатимуть у повному обсязі п'яти черг, а побутових споживачів — максимум по одній черзі одночасно.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані АТ "Запоріжжяобленерго" та Прикарпаттяобленерго.

У Запорізькій та Івано-Франківській областях 30 червня вимикатимуть світло

Подача електроенергії у неділю, 30 червня, буде обмеженою для двох областей України — Івано-Франківської та Запорізької. Останній регіон перейде на режим економії з 16:00 до 22:00 за розпорядженням компанії "Укренерго".

Найсильніше вечірні обмеження вдарять по промисловості та бізнесу Запорізької області. Для них задіють усі п'ять черг обмеження потужності. Звичайних жителів обласного центру вимикатимуть значно менше: за потреби без світла залишатиметься лише одна черга одночасно.

Точний розклад вимкнень, тривалість та номери груп обленерго опублікує на своїх ресурсах трохи пізніше, після фінальної команди від "Укренерго". Людей просять  зайти на сайт у розділ стабілізаційних відключень і заздалегідь перевірити, до якої саме групи належить їхня адреса.

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Попередження про відключення. Фото: скриншот
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Графіки відключення світла в Івано-Франківській області. Фото: скриншот

Як писали раніше Новини.LIVE, масових графіків відключень електроенергії в Україні влітку не очікується, проте енергосистема країни продовжує працювати на межі можливостей. Як пояснив в ефірі "Вечір.LIVE" енергетичний експерт Геннадій Рябцев, хоча система загалом стабільна, під час пікових навантажень в окремих регіонах можливі локальні обмеження.

Генеральний директор компанії Yasno наголосив, що громадянам варто готуватися до можливих тимчасових відключень і радить, зокрема, тримати павербанки та іншу техніку зарядженою

електроенергія Запоріжжя Івано-Франківськ відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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