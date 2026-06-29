Укрэнерго вводит графики отключений в Ивано-Франковской и Запорожской области 30 июня

Электрик ремонтирует сети. Фото: иллюстративное, ДТЭК

Во вторник, 30 июня, в Ивано-Франковской и Запорожской областях снова будут действовать графики отключения света, причем в Запорожской области с 16:00 до 22:00 предприятия будут отключаться в полном объеме по пяти очередям, а бытовых потребителей — максимум по одной очереди одновременно.

Об этом сообщает «Новини.LIVE» со ссылкой на данные АО «Запорожьеоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

В Запорожской и Ивано-Франковской областях 30 июня будут отключать свет

Подача электроэнергии в воскресенье, 30 июня, будет ограничена для двух областей Украины — Ивано-Франковской и Запорожской. Последний регион перейдет на режим экономии с 16:00 до 22:00 по распоряжению компании Укрэнерго.

Сильнее всего вечерние ограничения ударят по промышленности и бизнесу Запорожской области. Для них задействуют все пять очередей ограничения мощности. Обычных жителей областного центра будут отключать значительно реже: при необходимости без света останется только одна очередь одновременно.

Точное расписание отключений, их продолжительность и номера групп Обленерго опубликует на своих ресурсах чуть позже, после окончательного распоряжения от Укрэнерго. Людей просят зайти на сайт в раздел стабилизационных отключений и заранее проверить, к какой именно группе относится их адрес.

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Предупреждение об отключении. Фото: скриншот

Графики отключений света в Ивано-Франковской области. Фото: скриншот

Как ранее сообщали Новини.LIVE, массовых графиков отключений электроэнергии в Украине летом не ожидается, однако энергосистема страны продолжает работать на пределе возможностей. Как пояснил в эфире Вечір.LIVE энергетический эксперт Геннадий Рябцев, хотя система в целом стабильна, во время пиковых нагрузок в отдельных регионах возможны локальные ограничения.

Генеральный директор компании Yasno подчеркнул, что гражданам следует готовиться к возможным временным отключениям, и советует, в частности, держать заряженными портативные зарядные устройства и другую технику.