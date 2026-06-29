Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Укрэнерго вернет отключения света в Ивано-Франковской области и Запорожье

Укрэнерго вернет отключения света в Ивано-Франковской области и Запорожье

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 10:15
Укрэнерго вводит графики отключений в Ивано-Франковской и Запорожской области 30 июня
Электрик ремонтирует сети. Фото: иллюстративное, ДТЭК

Во вторник, 30 июня, в Ивано-Франковской и Запорожской областях снова будут действовать графики отключения света, причем в Запорожской области с 16:00 до 22:00 предприятия будут отключаться в полном объеме по пяти очередям, а бытовых потребителей — максимум по одной очереди одновременно.

Об этом сообщает «Новини.LIVE» со ссылкой на данные АО «Запорожьеоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

В Запорожской и Ивано-Франковской областях 30 июня будут отключать свет

Подача электроэнергии в воскресенье, 30 июня, будет ограничена для двух областей Украины — Ивано-Франковской и Запорожской. Последний регион перейдет на режим экономии с 16:00 до 22:00 по распоряжению компании Укрэнерго.

Сильнее всего вечерние ограничения ударят по промышленности и бизнесу Запорожской области. Для них задействуют все пять очередей ограничения мощности. Обычных жителей областного центра будут отключать значительно реже: при необходимости без света останется только одна очередь одновременно.

Точное расписание отключений, их продолжительность и номера групп Обленерго опубликует на своих ресурсах чуть позже, после окончательного распоряжения от Укрэнерго. Людей просят зайти на сайт в раздел стабилизационных отключений и заранее проверить, к какой именно группе относится их адрес.

Читайте также:
null
Предупреждение об отключении. Фото: скриншот
null
Графики отключений света в Ивано-Франковской области. Фото: скриншот

Как ранее сообщали Новини.LIVE, массовых графиков отключений электроэнергии в Украине летом не ожидается, однако энергосистема страны продолжает работать на пределе возможностей. Как пояснил в эфире Вечір.LIVE энергетический эксперт Геннадий Рябцев, хотя система в целом стабильна, во время пиковых нагрузок в отдельных регионах возможны локальные ограничения.

Генеральный директор компании Yasno подчеркнул, что гражданам следует готовиться к возможным временным отключениям, и советует, в частности, держать заряженными портативные зарядные устройства и другую технику.

электроэнергия Запорожье Ивано-Франковск отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации