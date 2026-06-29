Чому зростає навантаження на мережі: коментар Yasno

Енергетики на об'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергосистема України наразі працює в режимі підвищеного навантаження через аномальну спеку та активний період ремонтних робіт. Тому в Yasno радять громадянам підготуватися до можливих відключень світла та тримати техніку зарядженою.

Таку заяву зробив гендиректор компанії Yasno, цитує Новини.LIVE.

Енергосистема України працює на межі можливостей

Сергій Коваленко, гендиректор компанії Yasno, пояснив, що висока температура повітря автоматично призводить до різкого стрибка споживання електроенергії.

Він пояснив, що справа не в побутових кондиціонерах. Чимале навантаження виникає через роботу масивних систем охолодження в супермаркетах, ТЦ, промислових підприємствах, офісних центрах. Для прикладу, у столиці кожні додаткові три градуси тепла змушують енергосистему працювати з навантаженням на 100 МВт більше.

Однак складна ситуація зумовлена не лише високим попитом. Енергетична інфраструктура, яка чотири роки поспіль працює в умовах війни, вже встигла витримати численні атаки. Хоча після зими вдалося відновити частину пошкоджених об'єктів, Сергій Коваленко звертає увагу, що влітку триває активний сезон ремонтів. А тому обладнання, яке ще може працювати, експлуатується на межі своїх можливостей.

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"Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", — пояснив Сергій Коваленко.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що через сильну спеку в Україні можливі тимчасові відключення електроенергії. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв припустив, що їхня максимальна тривалість в нинішніх умовах може сягати близько 5 годин.

Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що найімовірніше графіки відключення світла застосовуватимуть в Києві, Одесі, Дніпропетровщині та прифронтових областях через складну ситуацію з енергосистемами там. Втім, він вважає, що відключення будуть по дві-три години на добу.