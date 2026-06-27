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Головна Новини дня Спека може спричинити до 5 годин обмежень електроенергії в Україні

Спека може спричинити до 5 годин обмежень електроенергії в Україні

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 19:17
В Україні можливі відключення світла до 5 годин через спеку — що відомо
Працівник ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні в умовах поточної спеки можливі обмеження електропостачання. Їх тривалість може сягати до 5 годин.

Про це в ефірі День.LIVE заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

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Експерт пояснив причини можливих відключень

За його словами, енергосистема вже перебуває у "незворотному періоді" цього літа через значне навантаження, яке спричинене високими температурами та зростанням споживання.

"Ми ще три доби тому зайшли в незворотний період для цього літа. Це системні обмеження як промислових, так і побутових споживачів. Ми це вже спостерігали двічі на лівому березі Києва — відключалося обладнання підстанцій обленерго через перевантаження і збільшення споживання", — зазначив він.

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Експерт пояснив, що найскладніша ситуація очікується у вечірні години, коли сонячна генерація припиняє роботу, а споживання різко зростає.

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"Коли сонячна генерація припиняє роботу, українці повертаються додому і масово вмикають охолодження, створюючи критичний дефіцит", — додав Ігнатьєв.

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві тимчасові перебої з електропостачанням виникли через аварію на енергетичному обладнанні. Водночас екстрені відключення не запроваджувалися.

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Новини.LIVE інформували, що у Дніпровському та Дарницькому районах Києва енергетики відновили електропостачання після аварійного відключення. ДТЕК повернули світло в оселі мешканців.

Київ ДТЕК відключення світла
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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