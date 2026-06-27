В Украине возможны отключения электричества на срок до 5 часов из-за жары — что известно

Сотрудник ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине в условиях нынешней жары возможны ограничения электроснабжения. Их продолжительность может достигать 5 часов.

Об этом в эфире День.LIVE заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Эксперт объяснил причины возможных отключений

По его словам, энергосистема уже находится в "необратимом периоде" этого лета из-за значительной нагрузки, вызванной высокими температурами и ростом потребления.

"Мы ещё три суток назад вступили в необратимый период для этого лета. Это системные ограничения как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Мы уже дважды наблюдали это на левом берегу Киева — отключалось оборудование подстанций облэнерго из-за перегрузки и увеличения потребления", — отметил он.

Эксперт пояснил, что самая сложная ситуация ожидается в вечерние часы, когда солнечная генерация прекращает работу, а потребление резко возрастает.

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"Когда солнечная генерация прекращает работу, украинцы возвращаются домой и массово включают кондиционеры, создавая критический дефицит", — добавил Игнатьев.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве временные перебои с электроснабжением возникли из-за аварии на энергетическом оборудовании. При этом экстренные отключения не вводились.

Новини.LIVE сообщали, что в Днепровском и Дарницком районах Киева энергетики восстановили электроснабжение после аварийного отключения. ДТЭК вернули свет в дома жителей.