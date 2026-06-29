Почему растет нагрузка на сети: комментарий Yasno

Энергетики на объекте. Иллюстративное фото: ДТЭК

Энергосистема Украины в настоящее время работает в режиме повышенной нагрузки из-за аномальной жары и активного периода ремонтных работ. Поэтому в «Ясно» советуют гражданам подготовиться к возможным отключениям света и держать технику заряженной.

Такое заявление сделал генеральный директор компании Yasno, цитирует Новини.LIVE.

Энергосистема Украины работает на пределе возможностей

Сергей Коваленко, генеральный директор компании «Ясно», пояснил, что высокая температура воздуха автоматически приводит к резкому скачку потребления электроэнергии.

Он пояснил, что дело не в бытовых кондиционерах. Значительная нагрузка возникает из-за работы мощных систем охлаждения в супермаркетах, торговых центрах, на промышленных предприятиях и в офисных центрах. Например, в столицекаждые дополнительные три градуса тепла заставляют энергосистему работать с нагрузкой на 100 МВт больше.

Однако сложная ситуация обусловлена не только высоким спросом. Энергетическая инфраструктура, которая четыре года подряд работает в условиях войны, уже успела выдержать многочисленные атаки. Хотя после зимы удалось восстановить часть поврежденных объектов, Сергей Коваленко обращает внимание, что летом продолжается активный сезон ремонтов. Поэтому оборудование, которое еще может работать, эксплуатируется на пределе своих возможностей.

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«Часть инфраструктуры находится на ремонте, часть работает буквально на пределе своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к различным сценариям. Портативный аккумулятор, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними», — пояснил Сергей Коваленко.

Новини.LIVE ранее сообщали, что из-за сильной жары в Украине возможны временные отключения электроэнергии. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предположил, что их максимальная продолжительность в нынешних условиях может достигать около 5 часов.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что, скорее всего, графики отключения света будут применяться в Киеве, Одессе, Днепропетровской области и прифронтовых областях из-за сложной ситуации с энергосистемами в этих регионах. Впрочем, он считает, что отключения будут длиться по два-три часа в сутки.