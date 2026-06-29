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Во всех областях Украины завтра будут отключать свет из-за жары

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Дата публикации 29 июня 2026 19:22
Отключение света в Украине 30 июня: графики будут действовать во всех областях
Энергетики. Фото: ДТЭК

Отключения электроэнергии в Украине завтра, 30 июня, будут проводиться во всех областях. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме из-за значительного роста уровня энергопотребления.

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

Отключения электроэнергии в Украине 30 июня

С 17:00 до 22:00будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 1 очереди.

"Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщениями на страницах облэнерго.

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Пост "Укрэнерго". Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко, энергосистема Украины сейчас работает с повышенной нагрузкой из-за жаркой погоды и одновременного проведения плановых ремонтов. Стоит заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждал о возможном возвращении графиков отключения света летом. В то же время он уверяет, что они будут не такими суровыми, как зимой.

Укрэнерго жара отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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