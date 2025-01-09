Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У США оцінили збитки РФ щодо зупинки транзиту газу через Україну arrow

У США оцінили збитки РФ щодо зупинки транзиту газу через Україну

9 січня 2025 08:30
Карина Приходько - Редактор
Зупинення транзиту газу РФ через Україну — у США зробили заяву
Радник Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Карина Приходько - Редактор

У Білому домі вважають, зупинка транзиту російського газу через Україну — "найдорожча поразка" Москви. Це позбавить РФ близько 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає кореспондент Укрінформу.

Читайте також:

Що кажуть в Білому домі про зупинку транзиту газу РФ через Україну

Кірбі розповів, що зупинення транзиту газу РФ через Україну позбавило її близько 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. За його словами, це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви і Штати вітають рішення України. 

Також радник Білого дому нагадав, коли російський диктатор Володимир Путін прийшов до влади 25 років тому, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу, а "сьогодні — це нуль" і це перемога. 

"Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків — шляхом запровадження санкцій та експортних обмежень. Водночас ми намагаємося збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема, скрапленого природного газу (СПГ)", — додав Кірбі. 

Що передувало

1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна добре підготувалася до цієї події і припинення транзиту російського газу на українців не вплине.

А Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це одна з найбільших поразок Москви.

Водночас Росія обурилася через таке рішення і заявила, що "відповідальні за припинення постачання російського газу через Україну" — США, ЄС та сама Україна. 

газ Білий дім Джон Кірбі Росія транзит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 Випустили десятки дронів — Повітряні сили розповіли про атаку РФ

09:57 Одесити лишилися без світла — причины

09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

09:19 Черги на кордоні України — де можливі невеликі затримки

09:08 Кремль заборонить українцям на ТОТ одружуватися — деталі

09:00 У Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд

08:56 У МЗС Данії відповіли, чи зможуть США купити Гренландію

09:57 Випустили десятки дронів — Повітряні сили розповіли про атаку РФ

09:57 Одесити лишилися без світла — причины

09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

09:19 Черги на кордоні України — де можливі невеликі затримки

09:08 Кремль заборонить українцям на ТОТ одружуватися — деталі

09:00 У Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд

08:56 У МЗС Данії відповіли, чи зможуть США купити Гренландію

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла