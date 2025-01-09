Зупинення транзиту газу РФ через Україну — у США зробили заяву

Радник Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Білому домі вважають, зупинка транзиту російського газу через Україну — "найдорожча поразка" Москви. Це позбавить РФ близько 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає кореспондент Укрінформу.

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Кірбі розповів, що зупинення транзиту газу РФ через Україну позбавило її близько 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. За його словами, це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви і Штати вітають рішення України.

Також радник Білого дому нагадав, коли російський диктатор Володимир Путін прийшов до влади 25 років тому, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу, а "сьогодні — це нуль" і це перемога.

"Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків — шляхом запровадження санкцій та експортних обмежень. Водночас ми намагаємося збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема, скрапленого природного газу (СПГ)", — додав Кірбі.

Що передувало

1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна добре підготувалася до цієї події і припинення транзиту російського газу на українців не вплине.

А Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це одна з найбільших поразок Москви.

Водночас Росія обурилася через таке рішення і заявила, що "відповідальні за припинення постачання російського газу через Україну" — США, ЄС та сама Україна.