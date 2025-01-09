Остановка транзита газа РФ через Украину — в США сделали заявление

Советник Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Белом доме считают, остановка транзита российского газа через Украину — "самое дорогое поражение" Москвы. Это лишит РФ около 6,5 миллиарда долларов ежегодного дохода.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает корреспондент Укринформа.

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Кирби рассказал, что остановка транзита газа РФ через Украину лишила ее около 6,5 миллиарда долларов ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. По его словам, это одно из крупнейших и самых дорогих поражений для Москвы и Штаты приветствуют решение Украины.

Также советник Белого дома напомнил, когда российский диктатор Владимир Путин пришел к власти 25 лет назад, через Украину в Европу транспортировалось более 130 миллиардов кубометров газа, а "сегодня — это ноль" и это победа.

"Соединенные Штаты со своей стороны прилагают усилия, чтобы Россия несла убытки — путем введения санкций и экспортных ограничений. В то же время мы пытаемся увеличить поставки энергоресурсов в Европу, в частности, сжиженного природного газа (СПГ)", — добавил Кирби.

Что предшествовало

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории. Это решение принято в интересах национальной безопасности и стало важным шагом в борьбе с энергетической зависимостью от России.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина хорошо подготовилась к этому событию и прекращение транзита российского газа на украинцев не повлияет.

А Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это одно из крупнейших поражений Москвы.

В то же время Россия возмутилась из-за такого решения и заявила, что "ответственные за прекращение поставок российского газа через Украину" — США, ЕС и сама Украина.