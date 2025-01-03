Зупинення транзиту газу РФ через Україну — реакція Москви

У Москві відреагували на зупинення транзиту газу РФ через Україну
З 1 січня Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. Водночас Росія обурилася через таке рішення і вже знайшла винних.
Про це завила речниця російського МЗС Марія Захарова.
Реакція Москви на зупинення транзиту газу РФ через Україну
Захарова заявляє, що "відповідальні за припинення постачання російського газу через Україну" — США, ЄС та сама Україна.
Таке рішення обурило країну-агресорку, а речниця ворожого МЗС сказала, що такі дії "послаблять економічний потенціал Європи", а також "негативно позначаться на рівні життя європейців".
Водночас Захарова не сказала ні слова про наслідки зупинення транзиту газу для Росії.
Що передувало
Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.
Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна добре підготувалася до цієї події і припинення транзиту російського газу на українців не вплине.
А Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це одна з найбільших поразок Москви.
Також ми писали, як зупинення транзиту газу через Україну вплинуло на ціни в Європі.
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