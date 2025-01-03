Зупинення транзиту газу РФ через Україну — реакція Москви

Речниця російського МЗС Марія Захарова. Фото: росЗМІ

З 1 січня Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. Водночас Росія обурилася через таке рішення і вже знайшла винних.

Про це завила речниця російського МЗС Марія Захарова.

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Захарова заявляє, що "відповідальні за припинення постачання російського газу через Україну" — США, ЄС та сама Україна.

Таке рішення обурило країну-агресорку, а речниця ворожого МЗС сказала, що такі дії "послаблять економічний потенціал Європи", а також "негативно позначаться на рівні життя європейців".

Водночас Захарова не сказала ні слова про наслідки зупинення транзиту газу для Росії.

Що передувало

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна добре підготувалася до цієї події і припинення транзиту російського газу на українців не вплине.

А Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це одна з найбільших поразок Москви.

Також ми писали, як зупинення транзиту газу через Україну вплинуло на ціни в Європі.