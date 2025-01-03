Остановка транзита газа РФ через Украину — реакция Москвы

Представитель российского МИД Мария Захарова. Фото: росСМИ

С 1 января Украина остановила транзит российского газа через свою территорию. Россия возмутилась из-за такого решения и уже нашла виновных.

Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

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Захарова заявляет, что "ответственны за прекращение поставок российского газа через Украину" — США, ЕС и сама Украина.

Такое решение возмутило страну-агрессора, а спикер вражеского МИД сказала, что такие действия "ослабят экономический потенциал Европы", а также "отрицательно скажутся на уровне жизни европейцев".

В то же время Захарова не сказала ни слова о последствиях остановки транзита газа для России.

Что предшествовало

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории. Это решение было принято в интересах национальной безопасности и стало важным шагом в борьбе с энергетической зависимостью от России.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина хорошо подготовилась к этому событию и прекращение транзита российского газа на украинцев не повлияет.

А Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это одно из крупнейших поражений Москвы.

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