Остановка транзита газа РФ через Украину — реакция Москвы

В Москве отреагировали на остановку транзита газа через Украину
С 1 января Украина остановила транзит российского газа через свою территорию. Россия возмутилась из-за такого решения и уже нашла виновных.
Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Реакция Москвы на остановку транзита газа через Украину
Захарова заявляет, что "ответственны за прекращение поставок российского газа через Украину" — США, ЕС и сама Украина.
Такое решение возмутило страну-агрессора, а спикер вражеского МИД сказала, что такие действия "ослабят экономический потенциал Европы", а также "отрицательно скажутся на уровне жизни европейцев".
В то же время Захарова не сказала ни слова о последствиях остановки транзита газа для России.
Что предшествовало
Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории. Это решение было принято в интересах национальной безопасности и стало важным шагом в борьбе с энергетической зависимостью от России.
В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина хорошо подготовилась к этому событию и прекращение транзита российского газа на украинцев не повлияет.
А Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это одно из крупнейших поражений Москвы.
Также мы писали, как остановка транзита газа через Украину повлияла на цены в Европе.
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