У Росії горить великий НПЗ: повідомляють про три влучання
У ніч проти 9 листопада Ленінградській області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у місті Кіриші, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. За попередніми даними OSINT-аналітиків, під удар потрапили три об'єкти, які використовуються для первинної переробки нафти.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та росЗМІ.
У Ленінградській області атакували НПЗ "КиНЕФ"
Безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез", відомий також як "КиНЕФ" у місті Кіриші.
Після ударів на території підприємства виникла пожежа. У мережі поширюють відеозаписи, на яких зафіксовані наслідки атаки.
За результатами попереднього аналізу, на території заводу виявили три ймовірні місця ураження. Усі вони припадають на установки первинної переробки нафти.
Російські медіа зазначають, що підприємство є одним із ключових постачальників пального для Санкт-Петербурга. Також завод забезпечує авіаційним паливом аеропорт "Пулково".
Російська влада про атаку дронів
Губернатор Ленінградської області заявив про нібито знищення 113 безпілотників над територією регіону.
За словами посадовця, уламки одного з дронів упали у квартиру житлового будинку. Інформацію про можливих постраждалих у наданих повідомленнях не уточнюють.
При цьому російська влада попри вибухи та пожежу на підприємстві не надала підтверджених даних щодо пошкодження виробничих потужностей НПЗ.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 8 листопада російські безпілотники атакували Кременчук. Унаслідок ударів постраждали четверо людей, зокрема 16-річний хлопець із тяжкими травмами. Пошкоджено багатоквартирний будинок і готель, де виникли пожежі.
Також Новини.LIVE писав, що 7-8 листопада Сили оборони уразили чотири пункти управління російськими дронами. Удари завдали по об'єктах у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Брянській областях. Серед цілей був підрозділ російського центру "Рубікон" у Бердянську.