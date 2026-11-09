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Головна Новини дня У Росії горить великий НПЗ: повідомляють про три влучання

У Росії горить великий НПЗ: повідомляють про три влучання

Ua ru
9 листопада 2026 07:59
Атака дронів на НПЗ у Росії: пожежа пошкодила три установки Exilenova+
Пожежа на НПЗ у Ленінградській області. Фото: Exilenova+

У ніч проти 9 листопада Ленінградській області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у місті Кіриші, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. За попередніми даними OSINT-аналітиків, під удар потрапили три об'єкти, які використовуються для первинної переробки нафти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та росЗМІ.

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Киришинефтеоргсинтез
Цілі на російському підприємстві. Фото: Exilenova+

У Ленінградській області атакували НПЗ "КиНЕФ"

Безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез", відомий також як "КиНЕФ" у місті Кіриші.

Після ударів на території підприємства виникла пожежа. У мережі поширюють відеозаписи, на яких зафіксовані наслідки атаки.

За результатами попереднього аналізу, на території заводу виявили три ймовірні місця ураження. Усі вони припадають на установки первинної переробки нафти.

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Російські медіа зазначають, що підприємство є одним із ключових постачальників пального для Санкт-Петербурга. Також завод забезпечує авіаційним паливом аеропорт "Пулково".

Російська влада про атаку дронів

Губернатор Ленінградської області заявив про нібито знищення 113 безпілотників над територією регіону.

За словами посадовця, уламки одного з дронів упали у квартиру житлового будинку. Інформацію про можливих постраждалих у наданих повідомленнях не уточнюють.

При цьому російська влада попри вибухи та пожежу на підприємстві не надала підтверджених даних щодо пошкодження виробничих потужностей НПЗ.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 8 листопада російські безпілотники атакували Кременчук. Унаслідок ударів постраждали четверо людей, зокрема 16-річний хлопець із тяжкими травмами. Пошкоджено багатоквартирний будинок і готель, де виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писав, що 7-8 листопада Сили оборони уразили чотири пункти управління російськими дронами. Удари завдали по об'єктах у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Брянській областях. Серед цілей був підрозділ російського центру "Рубікон" у Бердянську.

пожежа НПЗ безпілотники дрони війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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