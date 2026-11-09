В России горит крупный НПЗ: сообщается о трех попаданиях
В ночь на 9 ноября Ленинградской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. По предварительным данным OSINT-аналитиков, под удар попали три объекта, которые используются для первичной переработки нефти.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и росСМИ.
В Ленинградской области атаковали НПЗ "КиНЕФ"
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез", известный также как "КиНЕФ", в городе Кириши.
После ударов на территории предприятия возник пожар. В сети распространяют видеозаписи, на которых зафиксированы последствия атаки.
По результатам предварительного анализа, на территории завода обнаружили три предполагаемых места поражения. Все они приходятся на установки первичной переработки нефти.
Российские СМИ отмечают, что предприятие является одним из ключевых поставщиков топлива для Санкт-Петербурга. Также завод обеспечивает авиационным топливом аэропорт "Пулково".
Российские власти об атаке дронов
Губернатор Ленинградской области заявил о якобы уничтожении 113 беспилотников над территорией региона.
По словам чиновника, обломки одного из дронов упали в квартиру жилого дома. Информация о возможных пострадавших в опубликованных сообщениях не уточняется.
При этом российские власти несмотря на взрывы и пожар на предприятии не предоставили подтвержденных данных о повреждении производственных мощностей НПЗ.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что вечером 8 ноября российские беспилотники атаковали Кременчуг. В результате ударов пострадали четыре человека, в том числе 16-летний парень с тяжелыми травмами. Повреждены многоквартирный дом и гостиница, где возникли пожары.
Также Новини.LIVE писал, что 7-8 ноября Силы обороны поразили четыре пункта управления российскими дронами. Удары нанесли по объектам в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Брянской областях. Среди целей было подразделение российского центра "Рубикон" в Бердянске.