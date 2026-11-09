Пожар на НПЗ в Ленинградской области. Фото: Exilenova+

В ночь на 9 ноября Ленинградской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. По предварительным данным OSINT-аналитиков, под удар попали три объекта, которые используются для первичной переработки нефти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и росСМИ.

Реклама

Цели на российском предприятии. Фото: Exilenova+

В Ленинградской области атаковали НПЗ "КиНЕФ"

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез", известный также как "КиНЕФ", в городе Кириши.

После ударов на территории предприятия возник пожар. В сети распространяют видеозаписи, на которых зафиксированы последствия атаки.

По результатам предварительного анализа, на территории завода обнаружили три предполагаемых места поражения. Все они приходятся на установки первичной переработки нефти.

Читайте также:

Российские СМИ отмечают, что предприятие является одним из ключевых поставщиков топлива для Санкт-Петербурга. Также завод обеспечивает авиационным топливом аэропорт "Пулково".

Российские власти об атаке дронов

Губернатор Ленинградской области заявил о якобы уничтожении 113 беспилотников над территорией региона.

По словам чиновника, обломки одного из дронов упали в квартиру жилого дома. Информация о возможных пострадавших в опубликованных сообщениях не уточняется.

При этом российские власти несмотря на взрывы и пожар на предприятии не предоставили подтвержденных данных о повреждении производственных мощностей НПЗ.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что вечером 8 ноября российские беспилотники атаковали Кременчуг. В результате ударов пострадали четыре человека, в том числе 16-летний парень с тяжелыми травмами. Повреждены многоквартирный дом и гостиница, где возникли пожары.

Также Новини.LIVE писал, что 7-8 ноября Силы обороны поразили четыре пункта управления российскими дронами. Удары нанесли по объектам в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Брянской областях. Среди целей было подразделение российского центра "Рубикон" в Бердянске.