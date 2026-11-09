Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России горит крупный НПЗ: сообщается о трех попаданиях

В России горит крупный НПЗ: сообщается о трех попаданиях

Ua ru
9 ноября 2026 07:59
Атака дронов на НПЗ в России: в результате пожара были повреждены три установки Exilenova+
Пожар на НПЗ в Ленинградской области. Фото: Exilenova+

В ночь на 9 ноября Ленинградской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. По предварительным данным OSINT-аналитиков, под удар попали три объекта, которые используются для первичной переработки нефти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и росСМИ.

Реклама
Киришинефтеоргсинтез
Цели на российском предприятии. Фото: Exilenova+

В Ленинградской области атаковали НПЗ "КиНЕФ"

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез", известный также как "КиНЕФ", в городе Кириши.

После ударов на территории предприятия возник пожар. В сети распространяют видеозаписи, на которых зафиксированы последствия атаки.

По результатам предварительного анализа, на территории завода обнаружили три предполагаемых места поражения. Все они приходятся на установки первичной переработки нефти.

Читайте также:

Российские СМИ отмечают, что предприятие является одним из ключевых поставщиков топлива для Санкт-Петербурга. Также завод обеспечивает авиационным топливом аэропорт "Пулково".

Российские власти об атаке дронов

Губернатор Ленинградской области заявил о якобы уничтожении 113 беспилотников над территорией региона.

По словам чиновника, обломки одного из дронов упали в квартиру жилого дома. Информация о возможных пострадавших в опубликованных сообщениях не уточняется.

При этом российские власти несмотря на взрывы и пожар на предприятии не предоставили подтвержденных данных о повреждении производственных мощностей НПЗ.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что вечером 8 ноября российские беспилотники атаковали Кременчуг. В результате ударов пострадали четыре человека, в том числе 16-летний парень с тяжелыми травмами. Повреждены многоквартирный дом и гостиница, где возникли пожары.

Также Новини.LIVE писал, что 7-8 ноября Силы обороны поразили четыре пункта управления российскими дронами. Удары нанесли по объектам в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Брянской областях. Среди целей было подразделение российского центра "Рубикон" в Бердянске.

пожар НПЗ беспилотники дроны война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации