Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Полтавщини

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що ввечері 8 листопада, у неділю, РФ атакувала Кременчук безпілотниками. У місті пролунали потужні вибухи. Через російський обстріл травмовано 16-річного підлітка, загалом відомо про 4 постраждалих.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Кременчук 8 листопада

Віталій Дяківнич повідомив, що ввечері 8 листопада російська армія атакувала Кременчук безпілотниками. Пролунали потужні вибухи, після чого було зафіксовано влучання на двох локаціях. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу РФ пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, там виникла пожежа. Також загорілась будівля готелю.

Очільник ОВА заявив, що 16-річний хлопець отримав тяжкі травми, його госпіталізовано. На місцях російських ударів працюють служби ДСНС. На момент повідомлення врятовано 15 людей.

Пізніше Дяківнич проінформував про кількість постраждалих:

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"Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці", — написав він.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває.

Пожежа внаслідок удару РФ. Фото: Полтавська ОВА

Рятувальна операція жителів будинку. Фото: Полтавська ОВА

Руйнування будинку. Фото: Полтавська ОВА

Допис Віталія Дяківнича. Скриншот: Telegram

Ми писали, що російські війська продовжують атакувати українські міста. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 8 листопада РФ вкотре ударила по Комишувасі Запорізької області. Відомо, що вже 7 день тривають рятувальні роботи в місті, обстріл забрав життя 55 людей.

Новини.LIVE інформували, що росіяни також спрямовують свої удари на критичну інфраструктуру. Через це понад 600 тисяч людей були без електропостачання на Дніпропетровщині.