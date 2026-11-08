Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавской области

Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что вечером 8 ноября, в воскресенье, Россия атаковала Кременчуг с помощью беспилотников. В городе раздались мощные взрывы. В результате российского обстрела получил травмы 16-летний подросток, всего известно о 4 пострадавших.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Кременчуг 8 ноября

Виталий Дякивнич сообщил, что вечером 8 ноября российская армия атаковала Кременчуг беспилотниками. Раздались мощные взрывы, после чего было зафиксировано попадание в двух местах. На данный момент известно, что в результате обстрела со стороны РФ поврежден многоквартирный жилой дом, там возник пожар. Также загорелось здание гостиницы.

Глава ОВА заявил, что 16-летний парень получил тяжелые травмы, его госпитализировали. На местах российских ударов работают службы ГСЧС. На момент сообщения спасено 15 человек.

Позже Дякивнич сообщил о количестве пострадавших:

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"Число пострадавших возросло до четырёх человек. К медикам обратились ещё трое человек. Им оказали помощь на месте", — написал он.

Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Пожар из-за атаки РФ. Фото: Полтавская ОВА

Спасательная операция по эвакуации жильцов дома. Фото: Полтавская ОВА

Разрушение дома. Фото: Полтавская ОВА

Сообщение Виталия Дякивнича. Скриншот: Telegram

Мы писали, что российские войска продолжают атаковать украинские города. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 8 ноября РФ в очередной раз нанесла удар по Камышевахе в Запорожской области. Известно, что уже 7-й день продолжаются спасательные работы в городе, обстрел унес жизни 55 человек.

Новини.LIVE сообщали, что россияне также наносят удары по критической инфраструктуре. Из-за этого более 600 тысяч человек остались без электроснабжения в Днепропетровской области.