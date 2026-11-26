У Повітряних силах прокоментували затримання посадовця за хабар
Командування Повітряних сил ЗСУ відреагувало на затримання начальника управління одного зі своїх структурних підрозділів. Військового посадовця підозрюють в отриманні хабаря за сприяння підприємству в оборонних закупівлях. У командуванні вже призначили службове розслідування та посилюють контроль за закупівлями.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Реакція Повітряних сил
У командуванні заявили, що надають правоохоронцям усю необхідну інформацію та документацію для розслідування справи. Також у Повітряних силах вживають заходів для посилення внутрішнього аудиту, контролю за використанням ресурсів і прозорістю закупівель.
"Для з'ясування причин ймовірного правопорушення у Повітряних Силах призначено службове розслідування", — йдеться у повідомленні.
У командуванні наголосили, що всі причетні до протиправних дій посадовці мають понести відповідальність у разі доведення їхньої вини.
У чому підозрюють посадовця
За даними Офісу Генерального прокурора та СБУ, на Вінниччині правоохоронці викрили ймовірну корупційну схему під час закупівель комплектуючих та витратних матеріалів для аеродромної техніки. Слідство встановило, що з квітня 2026 року військовий посадовець передавав директору товариства інформацію про майбутні закупівлі, зокрема обсяги фінансування, технічні характеристики, кількість та очікувану вартість необхідного майна. Він також сприяв укладенню та виконанню договорів. У результаті підприємство перемогло у двох оборонних тендерах на загальну суму понад 5,4 млн грн. У листопаді правоохоронці задокументували передачу військовому посадовцю 160 тис. грн неправомірної вигоди, після чого обох чоловіків затримали.
Запобіжні заходи підозрюваним
Військовому посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд узяв представника Командування Повітряних сил під варту з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн. Підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Раніше НАБУ та САП викрили посадовця СБУ на розголошенні закритої інформації. Фігурант справи очолював один із підрозділів Департаменту захисту національної державності. Його підозрюють у розголошенні відомостей досудового розслідування та отриманні неправомірної вигоди.
Також у Франківську правоохоронці затримали 20-річного чоловіка за підозрою в підпалах автомобілів. За даними слідства, він погодився виконувати завдання російського куратора за гроші. У телефоні підозрюваного правоохоронці виявили відеозаписи підпалів.
Крім того, на Дніпропетровщині СБУ затримала дезертира, якого підозрюють у коригуванні ударів росіян. За даними правоохоронців, чоловік діяв під виглядом таксиста. Його викрила українська контррозвідка.