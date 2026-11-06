Співробітники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у вчиненні смертельного теракту в Дніпрі. У квітні 2025 року він підірвав автомобіль керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради, який згодом помер у лікарні від отриманих травм. Після вибуху підозрюваний понад півтора року переховувався в обласному центрі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на СБУ у п'ятницю, 6 листопада.

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СБУ затримала агента, причетного до теракту у Дніпрі

За даними контррозвідки, затриманий — місцевий ухилянт, якого завербували російські спецслужби. Після виконання їхнього завдання чоловік намагався уникнути правосуддя та переховувався у Дніпрі. Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Як з'ясувало розслідування, росіяни завербували чоловіка через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську. Згодом фігурант отримав завдання ліквідувати українського посадовця, який мешкав у сусідньому будинку.

СБУ викрила агента РФ, причетного до теракту у Дніпрі. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Як агент готував підрив автомобіля посадовця

Для стеження за майбутньою жертвою зловмисник облаштував на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор. За його допомогою він мав встановити автомобіль посадовця та приблизний час, коли той виходить із дому.

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Пізніше агент отримав з РФ координати схрону, звідки забрав саморобний вибуховий пристрій. Уночі напередодні теракту він спорядив вибухівку на основі пластиду та обладнав її датчиком руху. Після цього чоловік закріпив бомбу під водійським сидінням автомобіля.

У квітні 2025 року транспортний засіб вибухнув. Унаслідок отриманих травм керівник Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради помер у лікарні.

Яке покарання загрожує затриманому агенту РФ

Під час обшуків у чоловіка вилучили відеореєстратор і два смартфони. За даними СБУ, він по черзі використовував їх для зв'язку з російським спецслужбістом.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини. За цією статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року у Рівному СБУ запобігла спробі російського агента підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ. До теракту готувався завербований студент із Києва, який встановив під транспортом вибухівку та камеру для стеження за посадкою бійців. Зловмисника затримали на автовокзалі, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Новини.LIVE писали, що у вересні 2026 року СБУ викрила угруповання, яке готувало серію терактів у Чернігові та на Івано-Франківщині, зокрема підрив будівлі ТЦК та будівельного крана біля житлового комплексу. Організаторами схеми слідство називає колишнього заступника голови ДСНС і керівника обласного осередку політичної партії. Також фігуранти планували підірвати будинки суддів Чернігівського апеляційного суду та вчинити напад на місцевого блогера.