Теракт у Рівному: агент РФ хотів підірвати автобус із військовими ЗСУ

Затримання російського агента на автовокзалі в Рівному. Фото: СБУ

У Рівному російський агент на замовлення ворога намагався підірвати автобус із українськими воїнами. Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

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Затримання у Рівному російського агента

Контррозвідники СБУ зірвали черговий теракт, який російські спецслужби планували здійснити в Рівному. Це вже четверта така спроба, яку вдалося попередити в місті від початку 2026 року.

Саморобний вибуховий пристрій. Фото: СБУ

Цього разу противник намагався підірвати підрозділ ЗСУ під час його відправлення до пункту постійної дислокації.

Для вчинення теракту росіяни завербували студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських військовослужбовців.

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"Напроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою "відеопастки" рашисти сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення", — йдеться у повідомленні.

Рюкзак з вибухівкою. Фото: СБУ

СБУ завчасно викрила підготовку теракту, знешкодила вибуховий пристрій і затримала агента на автовокзалі Рівного. Після встановлення вибухівки він намагався терміново виїхати до Києва, сподіваючись переховуватися там. У фігуранта вилучили смартфон, з якого він звітував Росії про закладену вибухівку.

"За матеріалами справи, агентурне завдання виконував студент одного із столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку "швидких" заробітків в тематичних Телеграм-каналах", — зазначили в СБУ.

Автобус ЗСУ та замаскована камера. Фото: СБУ

Після вербування російські спецслужби направили агента до Рівного з метою організації підриву військового транспорту, у якому перебували бійці ЗСУ.

Прибувши до міста, чоловік оселився в орендованому помешканні. Згодом він отримав від російського куратора координати схованки, звідки забрав саморобний вибуховий пристрій. За даними слідства, для посилення уражальної дії вибухового пристрою до нього додали дві скляні пляшки із легкозаймистою рідиною.

Замаскована телефонна камера. Фото: СБУ

Покарання фігуранту

Слідчі СБУ оголосили затриманому підозру в закінченому замаху на терористичний акт.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, на Рівненщині 14-річна дівчина вбила 27-річного українського військовослужбовця на замовлення російських спецслужб. Неповнолітня отруїла чоловіка сумішшю алкоголю та наркотичної речовини, після чого задушила його під час відеозв’язку з російським куратором. Крім того, дівчина підпалила автомобіль військового.

Раніше СБУ затримала агента РФ, який планував здійснити теракт у центральній частині Рівного. Він сховав вибуховий пристрій у сміттєвому баку поблизу адміністративної будівлі, після чого повідомив про виконане завдання російському куратору.