Теракт в Ровно: агент РФ хотел взорвать автобус с военнослужащими ВСУ

Агент РФ пытался подорвать автобус с военными в Ровно
В Ровно российский агент по заказу врага пытался взорвать автобус с украинскими военными. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.
Задержание в Ровно российского агента
Контрразведчики СБУ сорвали очередной теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Ровно. Это уже четвертая подобная попытка, которую удалось предотвратить в городе с начала 2026 года.
На этот раз противник пытался взорвать подразделение ВСУ во время его отправки в пункт постоянной дислокации.
Для совершения теракта россияне завербовали студента из Киева, который заложил самодельную бомбу под автобус, в котором перевозили украинских военнослужащих.
"Напротив парковки агент установил замаскированную в коробку из-под сока телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбовцев. С помощью "видеоловушки" рашисты надеялись отслеживать посадку военных в салон автобуса и взорвать его во время движения к месту назначения", — говорится в сообщении.
СБУ своевременно раскрыла подготовку теракта, обезвредила взрывное устройство и задержала агента на автовокзале Ровно. После установки взрывчатки он пытался срочно уехать в Киев, надеясь скрываться там. У фигуранта изъяли смартфон, с которого он отчитывался перед Россией о заложенном взрывном устройстве.
"По материалам дела, агентурное задание выполнял студент одного из столичных университетов. В поле зрения российских спецслужб он попал во время поиска "быстрых" заработков в тематических Telegram-каналах", — отметили в СБУ.
После вербовки российские спецслужбы направили агента в Ровно с целью организации подрыва военного транспорта, в котором находились бойцы ВСУ.
Прибыв в город, мужчина поселился в съемной квартире. Впоследствии он получил от российского куратора координаты тайника, откуда забрал самодельное взрывное устройство. По данным следствия, для усиления поражающего действия взрывного устройства к нему добавили две стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.
Наказание фигуранту
Следователи СБУ объявили задержанному подозрение в совершении покушения на террористический акт.
Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писали Новини.LIVE, в Ровенской области 14-летняя девушка убила 27-летнего украинского военнослужащего по заказу российских спецслужб. Несовершеннолетняя отравила мужчину смесью алкоголя и наркотического вещества, после чего задушила его во время видеосвязи с российским куратором. Кроме того, девушка подожгла автомобиль военного.
Ранее СБУ задержала агента РФ, который планировал совершить теракт в центральной части Ровно. Он спрятал взрывное устройство в мусорном баке возле административного здания, после чего сообщил о выполненном задании российскому куратору.