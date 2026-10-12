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Главная Новости дня Агент РФ пытался подорвать автобус с военными в Ровно

Агент РФ пытался подорвать автобус с военными в Ровно

Ua ru
12 октября 2026 15:29
Теракт в Ровно: агент РФ хотел взорвать автобус с военнослужащими ВСУ
Задержание российского агента на автовокзале в Ровно. Фото: СБУ

В Ровно российский агент по заказу врага пытался взорвать автобус с украинскими военными. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

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Задержание в Ровно российского агента

Контрразведчики СБУ сорвали очередной теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Ровно. Это уже четвертая подобная попытка, которую удалось предотвратить в городе с начала 2026 года.

Російський агент готував теракт у Рівному
Самодельное взрывное устройство. Фото: СБУ

На этот раз противник пытался взорвать подразделение ВСУ во время его отправки в пункт постоянной дислокации.

Для совершения теракта россияне завербовали студента из Киева, который заложил самодельную бомбу под автобус, в котором перевозили украинских военнослужащих.

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"Напротив парковки агент установил замаскированную в коробку из-под сока телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбовцев. С помощью "видеоловушки" рашисты надеялись отслеживать посадку военных в салон автобуса и взорвать его во время движения к месту назначения", — говорится в сообщении.

Російський агент хотів підірвати українських військових у Рівному
Рюкзак со взрывчаткой. Фото: СБУ

СБУ своевременно раскрыла подготовку теракта, обезвредила взрывное устройство и задержала агента на автовокзале Ровно. После установки взрывчатки он пытался срочно уехать в Киев, надеясь скрываться там. У фигуранта изъяли смартфон, с которого он отчитывался перед Россией о заложенном взрывном устройстве.

"По материалам дела, агентурное задание выполнял студент одного из столичных университетов. В поле зрения российских спецслужб он попал во время поиска "быстрых" заработков в тематических Telegram-каналах", — отметили в СБУ.

Підготовка теракту РФ у Рівному
Автобус ВСУ и замаскированная камера. Фото: СБУ

После вербовки российские спецслужбы направили агента в Ровно с целью организации подрыва военного транспорта, в котором находились бойцы ВСУ.

Прибыв в город, мужчина поселился в съемной квартире. Впоследствии он получил от российского куратора координаты тайника, откуда забрал самодельное взрывное устройство. По данным следствия, для усиления поражающего действия взрывного устройства к нему добавили две стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

У Рівному затримали російського агента
Замаскированная телефонная камера. Фото: СБУ

Наказание фигуранту

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение в совершении покушения на террористический акт.

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE, в Ровенской области 14-летняя девушка убила 27-летнего украинского военнослужащего по заказу российских спецслужб. Несовершеннолетняя отравила мужчину смесью алкоголя и наркотического вещества, после чего задушила его во время видеосвязи с российским куратором. Кроме того, девушка подожгла автомобиль военного.

Ранее СБУ задержала агента РФ, который планировал совершить теракт в центральной части Ровно. Он спрятал взрывное устройство в мусорном баке возле административного здания, после чего сообщил о выполненном задании российскому куратору.

СБУ теракт ВСУ Ровно Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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