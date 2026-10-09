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Главная Новости дня По заказу спецслужб РФ 14-летняя девочка убила военного: ее будут судить

По заказу спецслужб РФ 14-летняя девочка убила военного: ее будут судить

Ua ru
9 октября 2026 13:52
По приказу спецслужб РФ 14-летняя девочка убила военного: ей предстоит суд
Раскрытие преступления правоохранительными органами. Фото: https://rv.npu.gov.ua/

В Ровенской области 14-летняя девушка убила 27-летнего украинского военнослужащего по заказу российских спецслужб. Несовершеннолетняя отравила мужчину смесью алкоголя и наркотического вещества, а затем задушила его, находясь на видеосвязи с куратором. Также известно, что она подожгла военный автомобиль; за такое "задание" ей обещали 1000 долларов.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает Новини.LIVE.

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14-летняя девушка убила военнослужащего ВСУ по приказу РФ

Полиция Ровенской области 9 октября, в пятницу, сообщила о шокирующем случае. Несовершеннолетняя познакомилась в Telegram с гражданином России. Впоследствии он предложил ей убить украинского военнослужащего путем отравления метадоном. Им руководил сотрудник ФСБ РФ.

"Поскольку несовершеннолетняя испытывала чувства к куратору, тот пообещал после выполнения задания организовать ей выезд на территорию, подконтрольную врагу", — утверждают правоохранители.

Фигурантка шокирующего дела прибыла в съемную квартиру 30 января. Она приготовила алкогольные напитки и добавила в них наркотическое вещество, которое получила от заказчиков через логистическую компанию.

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"Впоследствии в квартиру прибыл 27-летний военнослужащий, с которым она познакомилась в мессенджере за 10 дней до преступления. После употребления смеси он потерял сознание. Находясь на видеосвязи с куратором, несовершеннолетняя начала душить военного. В результате механической асфиксии 27-летний мужчина скончался", — сообщает полиция Ровенской области.

Какое наказание грозит несовершеннолетней

Сотрудники уголовного розыска задержали несовершеннолетнюю. Ей инкриминируют умышленное убийство по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Подозрение было предъявлено в соответствии с пунктами 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Суд постановил содержать девушку под стражей. В настоящее время она находится в следственном изоляторе. Полицейские завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. В случае доказательства вины несовершеннолетней грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи установили вероятных организаторов преступления

"В настоящее время следователи следственного управления полиции Ровенской области установили личности куратора и организатора заказа. Уголовные дела в отношении их в настоящее время находятся в подследствии сотрудников СБУ региона", — сообщает следствие.

Кроме того, по данным следствия, 11 ноября девушка совершила ещё одно преступление в пользу РФ — подожгла в Ровно военный автомобиль Opel Campo. Как выяснилось, за это ей пообещали вознаграждение в размере 1000 долларов, однако обещанных средств за "работу" она, так и не получила.

"В производстве следователей СБУ находилось уголовное дело по факту совершения несовершеннолетней государственной измены в условиях военного положения, препятствования законной деятельности ВСУ и умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины), которое также направлено в суд", — говорится в источнике.

На замовлення спецслужб РФ 14-річна убила військового: її судитимуть - фото 1
Доказательства преступления. Фото: https://rv.npu.gov.ua/

Мы писали, что правоохранители продолжают раскрывать случаи сотрудничества граждан Украины с Россией и совершения действий в интересах государства-агрессора. СБУ совместно с Национальной полицией раскрыли двух жителей города Запорожья в возрасте 18 и 19 лет, которые готовили серию заказных убийств украинских военных в Запорожье.

Новини.LIVE сообщали, что в Херсоне контрразведчики СБУ разоблачили и задержали бывшего авиатехника Вооруженных сил Украины, которого ФСБ РФ завербовала во время оккупации города в 2022 году. Он находился в "спящем" режиме, позже Россия его активировала, и преступник предоставлял информацию.

СБУ суд убийство полиция Ровенская область ФСБ Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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