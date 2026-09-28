Собирал координаты для ударов РФ: СБУ задержала агента в Херсоне

Представители СБУ. Иллюстративное фото: "Альфа" СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Херсоне бывшего авиатехника ВСУ, которого российская ФСБ завербовала во время оккупации города в 2022 году. После освобождения правобережья Херсонской области агент оставался в «спящем» режиме, а впоследствии получил задание собирать данные об украинских военных.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Агент РФ имел военный опыт

Служба безопасности Украины сообщает, что задержанный ранее служил авиатехником в армейской авиации Вооруженных сил Украины. В 2018 году он уволился с военной службы.

Во время оккупации Херсона в 2022 году мужчина вошел в состав агентурного аппарата российской федеральной службы безопасности. После освобождения правобережья Херсонской области он остался в областном центре и длительное время не выполнял активных заданий.

"Установлено, что агент был настолько важен для рашистов, что перед бегством из портового города они включили его в подконтрольную общественную организацию "Боевое братство" и вручили огнестрельное оружие", — говорится в источнике.

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ФСБ поручила собирать данные об украинских военных

"Впоследствии российская спецслужба "активировала" своего агента и поручила отслеживать расположение защитников Херсона, по которым РФ готовила удары управляемыми авиабомбами, дронами и реактивной артиллерией", — сообщает СБУ.

Для выполнения задания мужчина использовал собственный автомобиль. Он объезжал территорию города, наносил оборонительные объекты на топографическую карту и фотографировал потенциальные цели на телефон. Собранные материалы агент должен был передавать своему куратору из ФСБ для дальнейшего использования российскими войсками.

СБУ задержала агента во время подготовки к передаче данных

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили мужчину и задержали его во время попытки передать российскому куратору результаты очередной разведывательной вылазки.

"В ходе обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на врага, "наградная" винтовка от РФ и прокремлевская символика", — заявляет СБУ.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Фигурант находится под стражей без права освобождения под залог. По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержанный. Фото: СБУ

Новини.LIVE писали, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили сотрудника украинского предприятия по производству беспилотников, который фотографировал производственные цеха, фиксировал технологические процессы и сборку отдельных компонентов БПЛА. Собранные материалы он якобы передавал представителю России, получая за это денежное вознаграждение.

Новини.LIVE сообщали, что также Офис Генерального прокурора разоблачил военнослужащего ВСУ, который передавал российской стороне сведения о расположении и перемещении украинских военных объектов. В частности, он предоставил координаты ремонтного батальона, в котором сам проходил службу.