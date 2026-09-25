Снимал цеха по производству БПЛА для РФ: мужчине предъявлено подозрение

Представители ОГП и СБУ. Фото: Прокуратура Украины

Стало известно, что сотрудника украинского предприятия по производству беспилотников подозревают в фотографировании цехов, фиксации технологического процесса и сборке отдельных элементов БПЛА с последующей передачей этих материалов представителю России. За это он, как утверждают правоохранители, получал деньги.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Снимал производство БПЛА по заданию российской стороны

Следствие сообщает, что мужчина работал на предприятии, где изготавливают беспилотные летательные аппараты, и имел доступ к производственным помещениям.

"Имея доступ к производству, он по заданию представителя РФ фотографировал цеха изнутри, фиксировал технологический процесс, а также изготовление и сборку отдельных элементов беспилотников", — сообщили в ОГП.

Его разоблачили прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины.

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Собранные материалы мужчина отправлял представителю РФ через Telegram. За переданную информацию он получал денежное вознаграждение. В ходе следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого планшет. На нем находились материалы, которые могут подтвердить передачу информации российской стороне.

Мужчине было предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство обеспечивают прокуроры Офиса Генерального прокурора, а оперативное сопровождение осуществляет Департамент военной контрразведки СБУ.

"В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", — подчеркнули в Офисе Генерального прокурора.

Разоблачение злоумышленника. Фото: Прокуратура Украины

Новини.LIVE сообщали, что недавно представители Офиса Генерального прокурора Украины разоблачили военнослужащего ВСУ, которого подозревают в передаче российской стороне информации о местонахождении и перемещении украинских военных объектов. Среди переданных сведений были и координаты ремонтного батальона, в котором он проходил службу.

Мы сообщали, что СБУ также продолжает разоблачать агентов российских спецслужб, которые пытаются совершать диверсии на территории Украины. Сотрудники Службы безопасности задержали российского агента, который готовил теракт в центре Ровно.