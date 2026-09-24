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Главная Новости дня Военнослужащего ВСУ подозревают в госизмене: передал РФ координаты

Военнослужащего ВСУ подозревают в госизмене: передал РФ координаты

Ua ru
24 сентября 2026 13:44
Военнослужащий ВСУ передал РФ координаты батальона: подозрение
Задержание военнослужащего ВСУ, который передавал РФ координаты батальона, в котором он сам служил. Фото: Прокуратура Украины

Военнослужащего ВСУ подозревают в передаче российской стороне данных о расположении и перемещении украинских военных объектов. Среди переданной информации были координаты ремонтного батальона, где он сам проходил службу. Мужчину задержали после выезда за пределы воинской части, а суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора Украины в четверг, 24 сентября.

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Что известно о передаче данных РФ военнослужащим ВСУ

По данным следствия, мужчина начал передавать информацию российской стороне еще до призыва на военную службу. Он собирал данные о местах расположения военной техники и имущества ВСУ, маршрутах их перемещения, логистических объектах, почтовых отделениях и автозаправочных станциях.

В мае 2026 года мужчину призвали в подразделение Сухопутных войск ВСУ в Харьковской области, которое занимается восстановлением беспилотных авиационных комплексов.

Там он работал мастером-электриком по ремонту беспилотных систем.

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После начала службы мужчина продолжил передавать информацию российской стороне. В частности, он прислал координаты ремонтного батальона, в котором сам служил.

После этого он планировал досрочно покинуть территорию воинской части, объяснив это необходимостью поездки в госпиталь.

Как задержали военного, передававшего данные РФ

Правоохранители задержали мужчину в служебном автомобиле после выезда за пределы воинской части.

Во время обыска у него изъяли пять смартфонов. По данным следствия, мужчина поочередно использовал их для скрытой связи с представителями РФ.

Также правоохранители зафиксировали передачу информации о перемещении ремонтного батальона вместе с военной техникой и личным составом.

Военнослужащему сообщили о подозрении в государственной измене. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что эксперт Андрей Галай заявил, что идейных сторонников Кремля практически невозможно перевоспитать в исправительных колониях. По его словам, многие коллаборационисты до начала полномасштабной войны не выезжали в РФ из-за бытового эгоизма. После освобождения таких осужденных, по мнению эксперта, необходимо осуществлять контроль из-за риска повторных преступлений.

Новини.LIVE также писали, что осужденные за государственную измену и коллаборационизм часто продолжают оправдывать действия России и не признают своей вины. По словам эксперта Андрея Галая, около 30% мужчин и менее 10% женщин среди таких заключенных имеют выраженные антиукраинские убеждения. В то же время исследование показало, что предатели родом из разных регионов Украины, а их средний возраст составляет около 40 лет.

ВСУ Офис генерального прокурора госизмена расследование Россия Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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