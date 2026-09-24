Військовий ЗСУ передав РФ координати батальйону: підозра

Затримання військового ЗСУ, який передавав РФ координати батальйону, де він сам служив. Фото: Прокуратура України

Військовослужбовця ЗСУ підозрюють у передачі російській стороні даних про розташування та переміщення українських військових об’єктів. Серед переданої інформації були координати ремонтного батальйону, де він сам проходив службу. Чоловіка затримали після виїзду за межі військової частини, а суд відправив його під варту без права внесення застави.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора України у четвер, 24 вересня.

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Що відомо про передачу даних РФ воїном ЗСУ

За даними слідства, чоловік почав передавати інформацію російській стороні ще до призову на військову службу. Він збирав дані про місця розташування військової техніки та майна ЗСУ, маршрути їхнього переміщення, логістичні об’єкти, поштові відділення та автозаправні станції.

У травні 2026 року чоловіка призвали до підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Харківщині, який займається відновленням безпілотних авіаційних комплексів.

Там він працював майстром-електриком з ремонту безпілотних систем.

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Після початку служби чоловік продовжив передавати інформацію російській стороні. Зокрема, він надіслав координати ремонтного батальйону, в якому сам служив.

Після цього він планував завчасно залишити територію військової частини, пояснивши це необхідністю поїздки до шпиталю.

Як затримали військового, який передавав дані РФ

Правоохоронці затримали чоловіка у службовому автомобілі після виїзду за межі військової частини.

Під час обшуку у нього вилучили п’ять смартфонів. За даними слідства, чоловік по черзі використовував їх для прихованого зв’язку з представниками РФ.

Також правоохоронці задокументували передачу інформації про переміщення ремонтного батальйону разом із військовою технікою та особовим складом.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у державній зраді. За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE інформували, що експерт Андрій Галай заявив, що ідейних прихильників Кремля практично неможливо перевиховати у виправних колоніях. За його словами, багато колаборантів до повномасштабної війни не виїжджали до РФ через побутовий егоїзм. Після звільнення таких засуджених, на думку експерта, необхідно контролювати через ризик повторних злочинів.

Новини.LIVE також писали, що засуджені за держзраду та колабораціонізм часто продовжують виправдовувати дії Росії й не визнають своєї провини. За словами експерта Андрія Галая, близько 30% чоловіків і менш ніж 10% жінок серед таких ув’язнених мають виражені антиукраїнські переконання. Водночас дослідження показало, що зрадники походять із різних регіонів України, а їхній середній вік становить близько 40 років.