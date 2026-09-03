Мотиви, міфи й переконання засуджених за держзраду

Бесіда з засудженим за держзраду. Фото: кадр з відео

Українські колаборанти та державні зрадники, які наразі відбувають покарання у виправних закладах, продовжують виправдовувати агресивні дії Кремля. Ув'язнені відверто заявляють про відсутність будь-якого каяття за скоєні злочини і транслюють штампи російської пропаганди. Крім того, більшість із них керувалися не грошима, а стійкими радянськими стереотипами та образами до держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на репортаж Раміни Есхакзай із колонії, де відбувають покарання зрадники та колаборанти.

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Ідеологічні образи на державу

Частіше всього засуджені скаржилися на нібито утиски російської мови та неможливість вільно використовувати радянську символіку чи військову форму колишнього СРСР.

Деякі зрадники заявляють, що раніше навіть голосували за Володимира Зеленського, бо сподівалися на швидке припинення бойових дій дипломатичним шляхом.

Тепер вони звинувачують керівництво України у продовженні війни і вірять, що російська армія одразу зупиниться у разі оголошення повної капітуляції Києва.

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Також ув'язнені повністю транслюють штампи роспропаганди. Напади на мирні міста зрадники виправдовують тим, що Російська Федерація як правонаступниця СРСР нібито просто забирає свої території.

При цьому частина з них відверто каже про відсутність будь-якого каяття і запевняють, що за умови повернення часу назад вчинили б абсолютно так само, бо керувалися не грошима, а власними переконаннями.

Психологічний портрет колаборантів

Керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України Андрій Галай зазначив, що спільні психологічні ознаки у засуджених за колабораціонізм та державну зраду дійсно існують.

Проте відвертих фанатів Кремля серед ув'язнених меншість. Андрій Галай наголосив, що лише біля 30% засуджених чоловіків і менше 10% засуджених жінок відкрито стверджують, що ідейно ненавидять Україну.

"Більша частина, а це приблизно 70%, своїми мотивами і чинниками, які їх підштовхнули чи сприяли цьому, називають складні обставини, необхідність вирішування сімейних і життєвих проблем, пошук коштів та інші такі речі", — зазначив експерт.

Географічне походження зрадників

За словами Андрія Галая, дослідження також довело, що зрадництво не має чіткої прив'язки до якихось конкретних регіонів країни. Звісно, на Сході та на територіях, які пережили або досі перебувають під окупацією, вироків значно більше, але фахівцям пов'язують це не з психологією місцевих мешканців.

"Просто так сталося, що коли приходить окупаційна влада, це виступає каталізатором і може вчинятися більша кількість злочинів. Але є відсоток зрад із різних областей України, включно із найзахіднішими", — зазначив він.

Також був повністю спростований популярний суспільний міф про те, що на бік ворога стають виключно люди похилого віку, які сумують за радянським минулим. Середній вік засуджених лише 40 років.

При цьому значна частина засуджених зрадників щиро сподівається, що у Москві їхні злочинні дії оцінять як велику послугу і справжній подвиг.

"Вони думають так: ми зробили нехорошу річ для цієї держави, але для тієї держави хорошу. І, можливо, ми там почнемо життя спочатку, і ще там якимись почесними людьми нас будуть вважати, всі будуть дякувати і сприймати як заслужених людей", — пояснив Андрій Галай.

Як писали Новини.LIVE раніше, суди в Україні продовжують стабільно виносити вироки за державну зраду та колабораційну діяльність. Мешканця Херсону, який коригував удари по обласному центру, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Зловмисник передавав спецслужбам країни-агресора координати ЗСУ та правоохоронців.

Також Новини.LIVE повідомляли, СБУ та Третій армійський корпус викрили коригувальника на Донеччині. Він коригував вогонь по позиціях українських військових, використовуючи практично весь спектр російських тактичних засобів ураження ближньої та середньої дальності.