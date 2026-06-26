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Головна Новини дня СБУ та Третій армійський корпус викрили коригувальника на Донеччині

СБУ та Третій армійський корпус викрили коригувальника на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 13:57
СБУ та ЗСУ затримали російського коригувальника під Лиманом
СБУ та затриманий коригувальник російського вогню. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України разом з Третім армійським корпусом ЗСУ затримали російського коригувальника у "кіллзоні" під Лиманом у Донецькій області. Він коригував російських вогонь по українських захисниках.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Російський коригувальник під Лиманом

Слідством встановлено, що фігурант коригував вогонь по позиціях українських військових, використовуючи практично весь спектр російських тактичних засобів ураження ближньої та середньої дальності. Зокрема, йдеться про надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, ствольна та реактивна артилерія, а також вогнеметні системи типу "Солнцепек".

Застосовуючи комбіновані обстріли, штурмові підрозділи російських окупантів намагалися просунутися в бік прифронтового міста, щоб у подальшому взяти його під контроль.

СБУ завчасно викрили задум противника, задокументувала шпигунську діяльність агента, а також провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони у зоні розвідактивності агресора.

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"На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ спільно з бійцями 3-го армійського корпусу Збройних Сил України затримали фігуранта "на гарячому" поблизу передової у так званій "кіллзоні", коли він фотографував позиції з’єднання", — йдеться у повідомленні.

За інформацією розслідування, завдання противника виконував завербований окупантами місцевий безробітний. Він потрапив у їхнє поле зору ще під час тимчасової окупації громади як прихильник кремлівського режиму.

Згодом спецслужбісти Росії відновили з ним контакти та доручили відстежувати локації Сил оборони. 

Під час обшуку в зловмисника вилучили смартфон із доказами його роботи на Росію.

Фігуранту оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE, кіберфахівці СБУ разом із ФБР викрили російські спецслужби, які регулярно здійснювали кібератаки на месенджери українських, європейських та американських посадовців, військових, політиків і громадських діячів. Метою було отримання доступу до конфіденційної інформації, а також викрадення персональних даних.

Раніше десятьом російським військовим, які причетні до атак на цивільних у Херсоні із застосуванням ударних безпілотників, СБУ заочно повідомила про підозру у воєнних злочинах.

СБУ війна Лиман
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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