Російські хакери намагались зламати месенджери посадовців: операція СБУ та ФБР

Військовослужбовці Служби безпеки України. Ілюстративне фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань викрили російські спецслужби, які систематично здійснювали кібератаки на месенджери українських, європейських та американських посадовців, військових, політиків і громадських активістів. Основною метою атак було отримання доступу до конфіденційної інформації військового, політичного та економічного характеру, а також викрадення їхніх персональних даних.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Службу безпеки України.

Спільна операція СБУ та ФБР із викриття російських хакерів

Росія використовує різні інструменти та методи, вдаючись до кібератак. Для виманювання паролів російські хакери найчастіше використовують розсилку СМС від імені "команд підтримки". Такі повідомлення вони маскують під вигляд роботи офіційних ботів, а надсилають їх зранку, коли користувачі є вразливими через сонний стан.

СБУ наголошує, що атакують не лише організації, а й особисті акаунти українців. Через це Служба безпеки закликає громадян дбати про свою кібербезпеку та дотримуватись правил кібергігієни:

Регулярно перевіряти свої активні сесії в месенджерах та завершувати невідомі;

Використовувати складні буквено-цифрові паролі та завжди мати двофакторну автентифікацію;

Нікому не передавати свої PIN-коди, паролі, коди підтвердження та ключі відновлення аккаунта;

Не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо від знайомих вам осіб;

Не відкривати невідомі файли з сумнівних чатів, особливо з компʼютера;

Не сканувати невідомі QR-коди.

Новини.LIVE писали про те, що СБУ заочно повідомила про підозру пʼятьом росіянам, які керували ракетним ударом по Кривому Рогу у червні 2023 року. Тоді внаслідок атаки загинули 13 місцевих жителів, ще понад 30 громадян отримали поранення.

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У співавторстві з Софією Медведєвою