Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Хакери атакували застосунок Укрпошти: стався збій

Хакери атакували застосунок Укрпошти: стався збій

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 14:59
У застосунку Укрпошти стався збій через атаку хакерів
Одне з відділень Укрпошти. Фото: Укрпошта

У роботі застосунку "Укрпошта" зафіксовано тимчасові перебої через нічну кібератаку. Користувачі можуть стикатися з проблемами під час використання сервісу. Фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи системи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Укрпошти у четвер, 25 червня.

Хакери атакували ІТ-системи застосунок Укрпошти

Проблеми в роботі цифрового сервісу Укрпошти виникли після нічної ворожої атаки на ІТ-інфраструктуру компанії. Унаслідок інциденту застосунок тимчасово працює зі збоями, однак повноцінний доступ до сервісів поступово відновлюють.

У компанії запевняють, що команда вже займається ліквідацією наслідків атаки та намагається якнайшвидше повернути застосунок до нормального режиму роботи.

Перед коментарем про стан відновлення в Укрпошті підкреслили оперативність реагування на інцидент: "Наші фахівці вже займаються відновленням".

Читайте також:

У компанії додають, що користувачів обов’язково повідомлять про повне відновлення роботи застосунку, щойно всі технічні проблеми буде усунуто. Також там перепросили за тимчасові незручності та подякували за розуміння.

Наразі тривають роботи з відновлення стабільного функціонування сервісу.

null
Скриншот повідомлення Укрпошти/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно поліція у межах міжнародної спецоперації викрила адміністратора VPN-сервісу, який використовували для маскування хакерських атак по всьому світу. Сервіс First VPN забезпечував анонімність кіберзлочинців і приховував їхні цифрові сліди. До операції були залучені правоохоронці семи країн, а частину серверної інфраструктури вже демонтовано.

Новини.LIVE також писали, що у травні 2026 року на системи Нової пошти здійснили масштабну DDoS-атаку, через що були перебої в роботі сервісів. У компанії запевняли, що ситуація контрольована, а фахівці вже задіяли резервні механізми.

Укрпошта кібератака хакери
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації