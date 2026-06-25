Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хакеры атаковали приложение Укрпочты: произошел сбой

Хакеры атаковали приложение Укрпочты: произошел сбой

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 14:59
В приложении Укрпочты произошел сбой из-за атаки хакеров
Одно из отделений Укрпочты. Фото: Укрпочта

В работе приложения "Укрпочта" зафиксированы временные перебои из-за ночной кибератаки. Пользователи могут сталкиваться с проблемами при использовании сервиса. Специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы системы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Укрпочты в четверг, 25 июня.

Хакеры атаковали IТ-системы приложения Укрпочты

Проблемы в работе цифрового сервиса Укрпочты возникли после ночной вражеской атаки на ИТ-инфраструктуру компании. В результате инцидента приложение временно работает со сбоями, однако полноценный доступ к сервисам постепенно восстанавливается.

В компании уверяют, что команда уже занимается ликвидацией последствий атаки и пытается как можно быстрее вернуть приложение к нормальному режиму работы.

Перед комментарием о ходе восстановления в Укрпочте подчеркнули оперативность реагирования на инцидент: "Наши специалисты уже занимаются восстановлением".

Читайте также:

В компании добавляют, что пользователей обязательно уведомят о полном восстановлении работы приложения, как только все технические проблемы будут устранены. Также там принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили за понимание.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению стабильного функционирования сервиса.

null
Скриншот сообщения Укрпочты/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно полиция в рамках международной спецоперации разоблачила администратора VPN-сервиса, который использовался для маскировки хакерских атак по всему миру. Сервис First VPN обеспечивал анонимность киберпреступников и скрывал их цифровые следы. К операции были привлечены правоохранители семи стран, а часть серверной инфраструктуры уже демонтирована.

Новини.LIVE также писали, что в мае 2026 года на системы "Новой почты" была совершена масштабная DDoS-атака, из-за чего возникли перебои в работе сервисов. В компании уверяли, что ситуация находится под контролем, а специалисты уже задействовали резервные механизмы.

Укрпошта кибератака хакеры
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации