Полиция разоблачила администратора VPN, скрывавшего атаки хакеров

В рамках международной спецоперации с участием Украины разоблачен администратор VPN-сервиса First VPN, который использовали киберпреступники для маскировки атак во всем мире. Сервис обеспечивал анонимность, скрывал цифровые следы и фактически стал инфраструктурой для киберпреступной деятельности. К операции были привлечены правоохранители семи стран.

По данным следствия, VPN-сервис использовался для сокрытия хакерских атак, в том числе с использованием программ-вымогателей, а также другой незаконной деятельности. По информации Европола, First VPN фигурировал почти во всех масштабных международных расследованиях киберпреступности.

Следствие установило, что сервис активно продвигался на киберпреступных форумах и позиционировал себя как инструмент для анонимной незаконной деятельности. На сайте платформы заявлялось об отказе от сотрудничества с правоохранителями и отсутствии сохранности данных пользователей.

В Днепре был разоблачен один из администраторов сервиса во время санкционированного обыска, у него изъяли компьютерную технику и мобильные устройства. Также правоохранители демонтировали более 30 серверов, которые обеспечивали работу First VPN.

Расследование началось еще в 2022 году после того, как французские правоохранители зафиксировали использование сервиса киберпреступниками. В ходе операции международные следователи получили доступ к инфраструктуре VPN и данным пользователей, которые считали свою деятельность анонимной.

Координацию действий обеспечивал Eurojust, который провел 16 международных совещаний между правоохранительными органами разных стран. Сейчас пользователям сервиса уже сообщено о разоблачении сети, продолжается анализ изъятых данных и дальнейшие следственные действия.

Новини.LIVE информировали, что недавно на системы компании "Новая почта" была совершена масштабная DDoS-атака, из-за чего в работе сервисов наблюдались перебои. В компании предупреждали о возможных временных затруднениях и уверяли, что ситуация находится под контролем.

Новини.LIVE также сообщали, что за время полномасштабной войны СБУ нейтрализовала более 14 тысяч масштабных кибератак на Украину. Они были направлены на государственные органы и критическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, транспортную и оборонную сферы.