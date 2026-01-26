Видео
Видео

Сколько кибератак нейтрализовала СБУ за время войны — данные

Дата публикации 26 января 2026 18:17
Кибератаки на Украину — сколько нейтрализовала СБУ за время войны
Хакер за компьютером. Иллюстративное фото: freepik

За время полномасштабной войны Служба безопасности нейтрализовала более 14 тысяч масштабных кибератак на Украину. Они были направлены на ресурсы центральных органов власти и критической инфраструктуры нашего государства.

Об этом сообщили в СБУ 26 января.

Читайте также:

Кибератаки на Украину за время войны

Руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев в документальном фильме "Киберщит Украины" заявил, что департамент СБУ противостоит на нескольких фронтах одновременно. С одной стороны — противодействие специализированным подразделениям РФ, а также связанным с ними хакерским группировкам. С другой — противодействие врагу в информационной среде, где нейтрализуют так называемые ИПСО, которые враг активно проводит не только против Украины, но и против государств-партнеров.

По словам главы Карастелева, в 2025 году киберспециалисты Службы отразили более 3 000 вражеских кибератак на украинские системы. Подавляющее большинство российских атак имели целью или уничтожить цифровые сервисы, или дестабилизировать работу стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной отраслей.

"Важно, что мы не только защищаемся. СБУ и наши собратья из Сил обороны проводят системные проактивные операции во вражеском цифровом пространстве. Украина очень больно бьет по противнику, но детали об этом мы пока не можем разглашать. Важно знать, что ГКИБ СБУ делает все, чтобы защитить информационное и цифровое пространство нашего государства", — подчеркнул директор ГКИБ.

Напомним, в декабре киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию России. Была поражена информационно-коммуникационная инфраструктура "Элтранс+".

Кроме того, ГУР атаковало провайдера в России. Компания потеряла миллионы рублей.

СБУ кибератака хакеры война в Украине Россия
Автор:
Карина Приходько
