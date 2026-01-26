Відео
Головна Новини дня Скільки кібератак нейтралізувала СБУ за час війни — дані шокують

Скільки кібератак нейтралізувала СБУ за час війни — дані шокують

Дата публікації: 26 січня 2026 18:17
Кібератаки на Україну — скільки нейтралізувала СБУ за час війни
Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: freepik

За час повномасштабної війни Служба безпеки нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну. Вони були спрямовані на ресурси центральних органів влади та критичної інфраструктури нашої держави.

Про це повідомили в СБУ 26 січня. 

Читайте також:

Кібератаки на Україну за час війни

Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України" заявив, що департамент СБУ протистоїть на декількох фронтах одночасно. З одного боку — протидія спеціалізованим підрозділам РФ, а також пов'язаним з ними хакерським угрупованням. З іншого — протидія ворогу в інформаційному середовищі, де нейтралізують так звані ІПСО, які ворог активно проводить не лише проти України, а й проти держав-партнерів. 

За словами очільника Карастельова, у 2025 році кіберфахівці Служби відбили понад 3 000 ворожих кібератак на українські системи. Переважна більшість російських атак мали на меті або знищити цифрові сервіси, або дестабілізувати роботу стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей.

"Важливо, що ми не тільки захищаємося. СБУ та наші побратими із Сил оборони проводять системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі про це ми наразі не можемо розголошувати. Важливо знати, що ДКІБ СБУ робить усе, аби захистити інформаційний і цифровий простір нашої держави", — наголосив директор ДКІБ. 

Нагадаємо, у грудні кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію Росії. Була уражена інформаційно-комунікаційна інфраструктура "Елтранс+".

Крім того, ГУР атакувало провайдера в Росії. Компанія втратила мільйони рублів.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
