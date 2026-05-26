Поліція викрила адміністратора VPN, що приховував атаки хакерів

Викриття адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки. Фото: Нацполіція України

У межах міжнародної спецоперації за участі України викрито адміністратора VPN-сервісу First VPN, який використовували кіберзлочинці для маскування атак у всьому світі. Сервіс забезпечував анонімність, приховував цифрові сліди та фактично став інфраструктурою для кіберзлочинної діяльності. До операції були залучені правоохоронці семи країн.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Нацполіції України у вівторок, 26 травня.

За участі України викрито адміністратора, що приховував хакерські атаки

За даними слідства, VPN-сервіс використовувався для приховування хакерських атак, зокрема з використанням програм-вимагачів, а також іншої незаконної діяльності. За інформацією Європолу, First VPN фігурував майже в усіх масштабних міжнародних розслідуваннях кіберзлочинності.

Слідство встановило, що сервіс активно просувався на кіберзлочинних форумах і позиціонував себе як інструмент для анонімної незаконної діяльності. На сайті платформи заявлялося про відмову від співпраці з правоохоронцями та відсутність збереження даних користувачів.

У Дніпрі було викрито одного з адміністраторів сервісу під час санкціонованого обшуку, у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої. Також правоохоронці демонтували понад 30 серверів, які забезпечували роботу First VPN.

Читайте також:

Розслідування розпочалося ще у 2022 році після того, як французькі правоохоронці зафіксували використання сервісу кіберзлочинцями. У ході операції міжнародні слідчі отримали доступ до інфраструктури VPN та даних користувачів, які вважали свою діяльність анонімною.

Координацію дій забезпечував Eurojust, який провів 16 міжнародних нарад між правоохоронними органами різних країн. Наразі користувачів сервісу вже повідомлено про викриття мережі, триває аналіз вилучених даних та подальші слідчі дії.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно на системи компанії "Нова пошта" було здійснено масштабну DDoS-атаку, через що у роботі сервісів фіксувалися перебої. У компанії попереджали про можливі тимчасові труднощі та запевняли, що ситуація контрольована.

Новини.LIVE також повідомляли, що за час повномасштабної війни СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну. Вони були спрямовані на державні органи та критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну, транспортну й оборонну сфери.