Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Нова пошта" опинилися під DDoS-атакою: у роботі сервісів перебої

"Нова пошта" опинилися під DDoS-атакою: у роботі сервісів перебої

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 19:02
"Нова пошта" опинилися під DDoS-атакою: у роботі сервісів перебої
Додаток "Нової пошти". Фото: Новини.LIVE

На системи компанії "Нова пошта" здійснюється масштабна DDoS-атака. У компанії запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а фахівці вже задіяли резервні схеми роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву компанії.

На сервіси "Нової пошти" здійснили кібератаку

У компанії попередили користувачів про можливі перебої у роботі сервісів.

"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що технічні служби вже працюють над стабілізацією роботи систем та протидією кібератаці.

Читайте також:

"Ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи", — наголосили у "Новій пошті".

Нова пошта опинилася під кібератакою
Повідомлення "Нової пошти". Фото: скриншот з Telegram

Як писали Новини.LIVE, нещодавно масштабний збій стався у роботі Monobank. Користувачі не могли зайти в мобільний додаток та здійснити перекази.

А також стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України Росія значно обмежила доступ до інтернету та соціальних мереж. Окупаційна влада блокує незалежні медіа, VPN-сервіси та інші інструменти обходу цензури, а дії користувачів у мережі перебувають під постійним наглядом.

кібератака Нова пошта збій
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації