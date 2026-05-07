"Нова пошта" опинилися під DDoS-атакою: у роботі сервісів перебої

Додаток "Нової пошти". Фото: Новини.LIVE

На системи компанії "Нова пошта" здійснюється масштабна DDoS-атака. У компанії запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а фахівці вже задіяли резервні схеми роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву компанії.

На сервіси "Нової пошти" здійснили кібератаку

У компанії попередили користувачів про можливі перебої у роботі сервісів.

"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що технічні служби вже працюють над стабілізацією роботи систем та протидією кібератаці.

"Ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи", — наголосили у "Новій пошті".

Повідомлення "Нової пошти". Фото: скриншот з Telegram

Як писали Новини.LIVE, нещодавно масштабний збій стався у роботі Monobank. Користувачі не могли зайти в мобільний додаток та здійснити перекази.

А також стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України Росія значно обмежила доступ до інтернету та соціальних мереж. Окупаційна влада блокує незалежні медіа, VPN-сервіси та інші інструменти обходу цензури, а дії користувачів у мережі перебувають під постійним наглядом.