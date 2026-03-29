На окупованих територіях України РФ блокує інтернет та соцмережі

На тимчасово окупованих територіях України Росія суттєво обмежила доступ до інтернету та соціальних мереж. Блокуються незалежні медіа та сервіси для обходу обмежень, а спроби користувачів отримати вільну інформацію ретельно відстежуються. Основним джерелом новин залишаються лише ресурси, контрольовані окупантами, що створює повністю закриту цифрову екосистему.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

На ТОТ росіяни блокують доступ до інтернету та соцмереж

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях України влада Росії системно обмежує доступ до інтернету та глобальних онлайн-платформ.

Провайдери блокують незалежні медіа та сервіси для обходу обмежень, а спроби користувачів отримати вільну інформацію відстежуються в реальному часі.

Головним інструментом контролю стала система "ТСПУ" — технічні засоби протидії загрозам, встановлені у провайдерів. Вона фільтрує весь трафік і блокує сайти без відома користувачів, перетворюючи інтернет на інструмент цензури та контролю.

Читайте також:

У ЦНС зазначають, що найбільше страждає молодь: вона втрачає зв’язок із глобальним світом, а освітні й культурні ресурси замінюють пропагандистськими локальними сервісами. Через це формуються викривлені уявлення про реальність, а альтернативні точки зору повністю витісняються.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада продовжує репресії проти місцевого населення, зокрема депортує дітей і передає їх у російські родини. За словами народної депутатки Олени Хоменко, на ТОТ наразі проживає близько 1 600 000 українських дітей, і процес депортації триває. Це створює серйозну загрозу для безпеки та прав дітей у регіоні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія масово переселяє своїх громадян на тимчасово окуповані території України, прагнучи змінити їхній етнічний склад. Це дозволяє створити ілюзію історичної приналежності регіонів до РФ. Такий підхід забезпечує Кремлю контрольований електорат на випадок можливих майбутніх референдумів.