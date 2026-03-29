Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На окупованих територіях України РФ блокує інтернет та соцмережі

На окупованих територіях України РФ блокує інтернет та соцмережі

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 08:32
На окупованих територіях України РФ блокує інтернет та соцмережі
Користування соцмережами. Фото: колаж Новини.LIVE

На тимчасово окупованих територіях України Росія суттєво обмежила доступ до інтернету та соціальних мереж. Блокуються незалежні медіа та сервіси для обходу обмежень, а спроби користувачів отримати вільну інформацію ретельно відстежуються. Основним джерелом новин залишаються лише ресурси, контрольовані окупантами, що створює повністю закриту цифрову екосистему.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

На ТОТ росіяни блокують доступ до інтернету та соцмереж

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях України влада Росії системно обмежує доступ до інтернету та глобальних онлайн-платформ.

Провайдери блокують незалежні медіа та сервіси для обходу обмежень, а спроби користувачів отримати вільну інформацію відстежуються в реальному часі.

Головним інструментом контролю стала система "ТСПУ" — технічні засоби протидії загрозам, встановлені у провайдерів. Вона фільтрує весь трафік і блокує сайти без відома користувачів, перетворюючи інтернет на інструмент цензури та контролю.

Читайте також:

У ЦНС зазначають, що найбільше страждає молодь: вона втрачає зв’язок із глобальним світом, а освітні й культурні ресурси замінюють пропагандистськими локальними сервісами. Через це формуються викривлені уявлення про реальність, а альтернативні точки зору повністю витісняються.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада продовжує репресії проти місцевого населення, зокрема депортує дітей і передає їх у російські родини. За словами народної депутатки Олени Хоменко, на ТОТ наразі проживає близько 1 600 000 українських дітей, і процес депортації триває. Це створює серйозну загрозу для безпеки та прав дітей у регіоні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія масово переселяє своїх громадян на тимчасово окуповані території України, прагнучи змінити їхній етнічний склад. Це дозволяє створити ілюзію історичної приналежності регіонів до РФ. Такий підхід забезпечує Кремлю контрольований електорат на випадок можливих майбутніх референдумів.

соцмережі інтернет ТОТ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації