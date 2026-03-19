Громаков заявив, що Росія прагне змінити етнічний склад ТОТ

Громаков заявив, що Росія прагне змінити етнічний склад ТОТ

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 12:18
Дмитро Громаков. Фото: кадр з відео

Росіяни масово завозять своїх людей на тимчасово окуповані території та заселяють їх там. Москва має власні мотиви стосовно цього. Насамперед, Росія прагне змінити етнічний склад ТОТ.

Про це у ефірі Ранок.LIVE в четвер, 19 березня, заявив Дмитро Громаков.

Читайте також:

РФ масово селить своїх людей на ТОТ

Росія завозить своє населення на окуповані території. Цим вона прагне зрештою створити ілюзію історичної приналежності. За словами Громакова, Москва прагне змінити етнічний склад ТОТ. Якщо в майбутньому міжнародна спільнота вимагатиме проведення будь-яких референдумів, РФ матиме свій абсолютно підконтрольний електорат.

"Якщо там буде проводитись референдум про приналежність цих територій, — то потрібні докази історичності належності цих територій, тобто, щоб були люди, які в довгостроковій перспективі будуть заселяти цю територію", — зазначив Громаков.

Раніше ми писали про те, що росіяни вигадали спосіб, як відбирати дітей в українців на тимчасово окупованих територіях. Там хочуть запустити механізм, який фактично дозволить масово вилучати дітей із сімей.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може віддати власні території РФ. Він зауважив, що в іншому випадку це означатиме окупацію тисяч людей.

Крім того, нещодавно НАБУ та САП викрили схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Йдеться про виплати за "зеленим" тарифом.

окупація Росія ТОТ
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
