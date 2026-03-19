Громаков заявил, что Россия стремится изменить этнический состав ВОТ

Дмитрий Громаков.

Россияне массово завозят своих людей на временно оккупированные территории и заселяют их там. Москва имеет собственные мотивы относительно этого. Прежде всего, Россия стремится изменить этнический состав ВОТ.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 марта, заявил Дмитрий Громаков.

РФ массово селит своих людей на ВОТ

Россия завозит свое население на оккупированные территории. Этим она стремится в конце концов создать иллюзию исторической принадлежности. По словам Громакова, Москва стремится изменить этнический состав ВОТ. Если в будущем международное сообщество будет требовать проведения каких-либо референдумов, РФ будет иметь свой абсолютно подконтрольный электорат.

"Если там будет проводиться референдум о принадлежности этих территорий, — то нужны доказательства историчности принадлежности этих территорий, то есть, чтобы были люди, которые в долгосрочной перспективе будут заселять эту территорию", — отметил Громаков.

