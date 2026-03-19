Видео

Громаков заявил, что РФ стремится изменить этнический состав ВОТ

Громаков заявил, что РФ стремится изменить этнический состав ВОТ

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 12:18
Громаков заявил, что Россия стремится изменить этнический состав ВОТ
Дмитрий Громаков. Фото: кадр из видео

Россияне массово завозят своих людей на временно оккупированные территории и заселяют их там. Москва имеет собственные мотивы относительно этого. Прежде всего, Россия стремится изменить этнический состав ВОТ.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 марта, заявил Дмитрий Громаков.

Россия завозит свое население на оккупированные территории. Этим она стремится в конце концов создать иллюзию исторической принадлежности. По словам Громакова, Москва стремится изменить этнический состав ВОТ. Если в будущем международное сообщество будет требовать проведения каких-либо референдумов, РФ будет иметь свой абсолютно подконтрольный электорат.

"Если там будет проводиться референдум о принадлежности этих территорий, — то нужны доказательства историчности принадлежности этих территорий, то есть, чтобы были люди, которые в долгосрочной перспективе будут заселять эту территорию", — отметил Громаков.

Ранее мы писали о том, что россияне придумали способ, как отбирать детей у украинцев на временно оккупированных территориях. Там хотят запустить механизм, который фактически позволит массово изымать детей из семей.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отдать собственные территории РФ. Он отметил, что в противном случае это будет означать оккупацию тысяч людей.

Кроме того, недавно НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств на временно оккупированной территории Запорожской области. Речь идет о выплатах по "зеленому" тарифу.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
