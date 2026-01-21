Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Убытков на 140 млн — на ВОТ разоблачили схему хищения средств

Убытков на 140 млн — на ВОТ разоблачили схему хищения средств

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 14:54
На ВОТ Запорожской области разоблачили схему хищения средств
Работники НАБУ во время разоблачения. Иллюстративное фото: НАБУ/Telegram

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП) разоблачили схему хищения средств для выплат по "зеленому" тарифу. Зарабатывали на этом коммерческие энергогенерирующие предприятия, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в среду, 21 января.

Реклама
Читайте также:

НАБУ разоблачило схему хищения денег на ВОТ — детали

О подозрении сообщили 9 лицам. Среди них — экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат — владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо экс-чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий. А также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

Как известно, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом сосредоточили контроль над рядом предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.

На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

После начала полномасштабной войны и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован.

Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины.

Следствие установило, что в отчетности отмечались заведомо недостоверные данные об объемах генерации и технической готовности станций, в частности в периоды полного обесточивания. Полученные средства в дальнейшем выводили через связанные компании.

В рамках международной правовой помощи детективы НАБУ при содействии правоохранительных органов Германии и Австрии провели обыски по местам жительства отдельных фигурантов.

Общая сумма убытков — 141,3 млн грн.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.

Схема на ТОТ НАБУ
Скриншот сообщения НАБУ/Telegram

Напомним, что 6 февраля НАБУ и САП провели в Киеве масштабную операцию "Чистый город".

Недавно стало известно, что НАБУ и САП завершили следствие по делу преступной организации, которая взяла под контроль земельные решения столичной власти, чтобы завладеть ценными участками.

НАБУ деньги Запорожская область расследование наказание ВОТ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации