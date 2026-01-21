На ВОТ Запорожской области разоблачили схему хищения средств

Работники НАБУ во время разоблачения. Иллюстративное фото: НАБУ/Telegram

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП) разоблачили схему хищения средств для выплат по "зеленому" тарифу. Зарабатывали на этом коммерческие энергогенерирующие предприятия, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в среду, 21 января.

Реклама

Читайте также:

НАБУ разоблачило схему хищения денег на ВОТ — детали

О подозрении сообщили 9 лицам. Среди них — экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат — владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо экс-чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий. А также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

Как известно, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом сосредоточили контроль над рядом предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.

На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

После начала полномасштабной войны и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован.

Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины.

Следствие установило, что в отчетности отмечались заведомо недостоверные данные об объемах генерации и технической готовности станций, в частности в периоды полного обесточивания. Полученные средства в дальнейшем выводили через связанные компании.

В рамках международной правовой помощи детективы НАБУ при содействии правоохранительных органов Германии и Австрии провели обыски по местам жительства отдельных фигурантов.

Общая сумма убытков — 141,3 млн грн.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.

Скриншот сообщения НАБУ/Telegram

Напомним, что 6 февраля НАБУ и САП провели в Киеве масштабную операцию "Чистый город".

Недавно стало известно, что НАБУ и САП завершили следствие по делу преступной организации, которая взяла под контроль земельные решения столичной власти, чтобы завладеть ценными участками.