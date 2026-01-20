Видео
Україна
Операция "Чистый город" — чем закончилось громкое дело НАБУ и САП

Операция "Чистый город" — чем закончилось громкое дело НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 16:27
Операция "Чистый город" - расследование масштабной схемы завершено
Правоохранители во время следственных действий. Фото: НАБУ

Следствие по делу масштабной земельной аферы в Киеве завершено. Правоохранители установили, что преступная организация взяла под контроль решение столичной власти относительно земельных участков, чтобы незаконно завладеть ценной землей под застройку.

Об этом сообщает НАБУ в Telegram во вторник, 20 января.

Читайте также:
Операція "Чисте місто" — розслідування масштабної схеми завершено - фото 1
Пост НАБУ. Фото: скриншот

Детали дела

В ходе операции, которая получила название "Чистый город", разоблачили схему, известную как "туалетная": злоумышленники регистрировали на участках примитивные сооружения, чтобы без конкурса получить землю якобы для их обслуживания.

В группу входили чиновники Киевской городской государственной администрации и депутаты горсовета. Возглавлял организацию бывший депутат Киевсовета, который через сеть знакомых во влиятельных кругах контролировал земельные и бюджетные решения, а также назначение и увольнение чиновников КГГА и КГС.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов злоумышленники планировали завладеть землей территориальной громады на сумму более 81 млн гривен. Впрочем, благодаря работе детективов НАБУ и прокуроров САП эти планы удалось сорвать.

Чтобы скрыть свои махинации, подозреваемые использовали спецсвязь, псевдонимы и контрнаблюдение. Однако это не помешало правоохранителям разоблачить их еще в феврале прошлого года.

В конце года под подозрение попали еще два человека — бывший заместитель председателя КГГА и его сообщник, которые планировали завладеть двумя участками в Киеве через ту же "туалетную схему".

Напомним, что операция "Чистый город" была проведена НАБУ и САП. В результате расследования разоблачили схему коррупции в Киевсовете.

Как стало известно, в схеме приняли участие экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, который, по данным следствия, является организатором схемы, заместитель Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие депутаты.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
