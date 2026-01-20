Операція "Чисте місто" — розслідування масштабної схеми завершено

Правоохоронці під час слідчих дій. Фото: НАБУ

Слідство у справі масштабної земельної афери в Києві завершено. Правоохоронці встановили, що злочинна організація взяла під контроль рішення столичної влади щодо земельних ділянок, аби незаконно заволодіти цінною землею під забудову.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram у вівторок, 20 січня.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

У ході операції, яка отримала назву "Чисте місто", викрили схему, відому як "туалетна": зловмисники реєстрували на ділянках примітивні споруди, щоб без конкурсу отримати землю нібито для їх обслуговування.

До групи входили посадовці Київської міської державної адміністрації та депутати міськради. Очолював організацію колишній депутат Київради, який через мережу знайомих у впливових колах контролював земельні та бюджетні рішення, а також призначення і звільнення чиновників КМДА та КМР.

За даними слідства, протягом 2023–2024 років зловмисники планували заволодіти землею територіальної громади на суму понад 81 млн гривень. Втім, завдяки роботі детективів НАБУ та прокурорів САП ці плани вдалося зірвати.

Щоб приховати свої махінації, підозрювані використовували спецзв'язок, псевдоніми та контрспостереження. Проте це не завадило правоохоронцям викрити їх ще у лютому минулого року.

Наприкінці року під підозру потрапили ще двоє осіб — колишній заступник голови КМДА та його спільник, які планували заволодіти двома ділянками в Києві через ту ж "туалетну схему".

Нагадаємо, що операція "Чисте місто" була проведена НАБУ та САП. Внаслідок розслідування викрили схему корупції у Київраді.

Як стало відомо, у схемі взяли участь ексдепутат Київради Денис Комарницький, який, за даними слідства, є організатором схеми, заступник Кличка Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також інші депутати.