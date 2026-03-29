На оккупированных территориях Украины РФ блокирует интернет и соцсети

Пользование соцсетями. Фото: коллаж Новини.LIVE

На временно оккупированных территориях Украины Россия существенно ограничила доступ к интернету и социальным сетям. Блокируются независимые медиа и сервисы для обхода ограничений, а попытки пользователей получить свободную информацию тщательно отслеживаются. Основным источником новостей остаются только ресурсы, контролируемые оккупантами, что создает полностью закрытую цифровую экосистему.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях Украины власти России системно ограничивают доступ к интернету и глобальным онлайн-платформам.

Провайдеры блокируют независимые медиа и сервисы для обхода ограничений, а попытки пользователей получить свободную информацию отслеживаются в реальном времени.

Главным инструментом контроля стала система "ТСПУ" — технические средства противодействия угрозам, установленные у провайдеров. Она фильтрует весь трафик и блокирует сайты без ведома пользователей, превращая интернет в инструмент цензуры и контроля.

В ЦНС отмечают, что больше всего страдает молодежь: она теряет связь с глобальным миром, а образовательные и культурные ресурсы заменяют пропагандистскими локальными сервисами. Из-за этого формируются искаженные представления о реальности, а альтернативные точки зрения полностью вытесняются.

