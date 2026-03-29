Видео

Главная Новости дня На оккупированных территориях Украины РФ блокирует интернет и соцсети

На оккупированных территориях Украины РФ блокирует интернет и соцсети

Дата публикации 29 марта 2026 08:32
На оккупированных территориях Украины РФ блокирует интернет и соцсети
Пользование соцсетями. Фото: коллаж Новини.LIVE

На временно оккупированных территориях Украины Россия существенно ограничила доступ к интернету и социальным сетям. Блокируются независимые медиа и сервисы для обхода ограничений, а попытки пользователей получить свободную информацию тщательно отслеживаются. Основным источником новостей остаются только ресурсы, контролируемые оккупантами, что создает полностью закрытую цифровую экосистему.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

На ВОТ россияне блокируют доступ к интернету и соцсетям

По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях Украины власти России системно ограничивают доступ к интернету и глобальным онлайн-платформам.

Провайдеры блокируют независимые медиа и сервисы для обхода ограничений, а попытки пользователей получить свободную информацию отслеживаются в реальном времени.

Главным инструментом контроля стала система "ТСПУ" — технические средства противодействия угрозам, установленные у провайдеров. Она фильтрует весь трафик и блокирует сайты без ведома пользователей, превращая интернет в инструмент цензуры и контроля.

В ЦНС отмечают, что больше всего страдает молодежь: она теряет связь с глобальным миром, а образовательные и культурные ресурсы заменяют пропагандистскими локальными сервисами. Из-за этого формируются искаженные представления о реальности, а альтернативные точки зрения полностью вытесняются.

Недавно Новини.LIVE информировали, что на временно оккупированных территориях Украины российские власти продолжают репрессии против местного населения, в частности депортируют детей и передают их в российские семьи. По словам народного депутата Елены Хоменко, на ВОТ сейчас проживает около 1 600 000 украинских детей, и процесс депортации продолжается. Это создает серьезную угрозу для безопасности и прав детей в регионе.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия массово переселяет своих граждан на временно оккупированные территории Украины, стремясь изменить их этнический состав. Это позволяет создать иллюзию исторической принадлежности регионов к РФ. Такой подход обеспечивает Кремлю контролируемый электорат на случай возможных будущих референдумов.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
