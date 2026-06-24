Удар по кривому рогу 13 червня 2023 року — росіянам повідомили про підозру

Наслідки удару по Кривому Рогу 13 червня 2023 року. Фото: twitter.com/Podolyak_M

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п'ятьом росіянам, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу у червні 2023 року. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули 13 місцевих жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

Удар по Кривому Рогу у червні 2023 року

За даними СБУ, тоді внаслідок ворожої атаки загинули 13 місцевих жителів. Ще понад 30 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під ворожим вогнем опинилися багатоквартирний будинок, навчальні заклади, продовольча база та інші приватні підприємства.

"Для здійснення повітряної атаки рашисти застосували стратегічні крилаті ракети типу Х-101, які були випущені з російських літаків-бомбардувальників — Ту-95МС", — йдеться у повідомленні.

Підозра росіянам, які керували ударом по Кривому Рогу. Фото: СБУ

Хто отримав підозри

Розслідування з'ясувало, що плануванням та підготовкою обстрілу займалися:

Читайте також:

генерал армії Сергій Суровікін — на той час головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, який погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу;

— на той час головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, який погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу; генерал-лейтенант Сергій Дронов — заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил рф, він визначав цілі застосування ракетного озброєння;

— заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил рф, він визначав цілі застосування ракетного озброєння; генерал-лейтенант Сергій Кобилаш — командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил рф, скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів;

— командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил рф, скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів; полковник Микола Варпахович — командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії рф, скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей;

— командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії рф, скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей; полковник Олег Скітський — командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який забезпечив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах.

На підставі зібраних доказів усім п'ятьои фігурантам повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як писали Новини.LIVE, 23 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість травмованих осіб сягнула 27 людей, ще одна жінка загинула.

А сьогодні Росія вдарила дроном по АЗС на околиці Сум. Внаслідок обстрілу постраждали люди та пошкоджено автомобілі.