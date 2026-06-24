Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Командували ударом по Кривому Рогу: росіяни заочно отримали підозру

Командували ударом по Кривому Рогу: росіяни заочно отримали підозру

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 17:46
Удар по кривому рогу 13 червня 2023 року — росіянам повідомили про підозру
Наслідки удару по Кривому Рогу 13 червня 2023 року. Фото: twitter.com/Podolyak_M

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п'ятьом росіянам, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу у червні 2023 року. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули 13 місцевих жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ. 

Удар по Кривому Рогу у червні 2023 року

За даними СБУ, тоді внаслідок ворожої атаки загинули 13 місцевих жителів. Ще понад 30 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під ворожим вогнем опинилися багатоквартирний будинок, навчальні заклади, продовольча база та інші приватні підприємства.

"Для здійснення повітряної атаки рашисти застосували стратегічні крилаті ракети типу Х-101, які були випущені з російських літаків-бомбардувальників — Ту-95МС", — йдеться у повідомленні.

null
Підозра росіянам, які керували ударом по Кривому Рогу. Фото: СБУ

Хто отримав підозри

Розслідування з'ясувало, що плануванням та підготовкою обстрілу займалися:

Читайте також:
  • генерал армії Сергій Суровікін — на той час головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, який погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу;
  • генерал-лейтенант Сергій Дронов — заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил рф, він визначав цілі застосування ракетного озброєння;
  • генерал-лейтенант Сергій Кобилаш — командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил рф, скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів;
  • полковник Микола Варпахович — командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії рф, скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей;
  • полковник Олег Скітський — командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який забезпечив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах.

На підставі зібраних доказів усім п'ятьои фігурантам повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як писали Новини.LIVE, 23 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість травмованих осіб сягнула 27 людей, ще одна жінка загинула.

А сьогодні Росія вдарила дроном по АЗС на околиці Сум. Внаслідок обстрілу постраждали люди та пошкоджено автомобілі.

СБУ Кривий Ріг обстріли підозра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації