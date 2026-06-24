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Главная Новости дня Командовали ударом по Кривому Рогу: россияне заочно получили подозрение

Командовали ударом по Кривому Рогу: россияне заочно получили подозрение

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Дата публикации 24 июня 2026 17:46
Удар по кривому углу 13 июня 2023 — россиянам сообщили о подозрении
Последствия удара по Кривому Рогу 13 июня 2023 года. Фото: twitter.com/Podolyak_M

Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрение пятерым россиянам, которые руководили ракетным ударом по Кривому Рогу в июне 2023 года. Тогда в результате вражеской атаки погибли 13 местных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Удар по Кривому Рогу в июне 2023 года

По данным СБУ, тогда в результате вражеской атаки погибли 13 местных жителей. Еще более 30 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Под вражеским огнем оказались многоквартирный дом, учебные заведения, продовольственная база и другие частные предприятия.

"Для осуществления воздушной атаки рашисты применили стратегические крылатые ракеты типа Х-101, которые были выпущены с российских самолетов-бомбардировщиков — Ту-95МС", — говорится в сообщении.

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Подозрение выдвинуто в адрес россиян, руководивших ударом по Кривому Рогу. Фото: СБУ

Кто получил подозрения

Расследование установило, что планированием и подготовкой обстрела занимались:

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  • генерал армии Сергей Суровикин — на тот момент главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ, который согласовал задачу ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога;
  • генерал-лейтенант Сергей Дронов — заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ, он определял цели применения ракетного вооружения;
  • генерал-лейтенант Сергей Кобылаш — командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ, отдал боевое распоряжение об обстреле гражданских объектов;
  • полковник Николай Варпахович — командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ, отдал боевое распоряжение о поражении гражданских целей;
  • полковник Олег Скитский — командир 121-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка РФ, который обеспечил нанесение ракетного удара по гражданским объектам.

На основании собранных доказательств всем пяти фигурантам было сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как писали Новини.LIVE, 23 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Число пострадавших достигло 27 человек, еще одна женщина погибла.

А сегодня Россия нанесла удар дроном по АЗС на окраине Сум. В результате обстрела пострадали люди и были повреждены автомобили.

СБУ Кривой Рог обстрелы подозрение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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