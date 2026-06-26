СБУ и ВСУ задержали российского корректировщика под Лиманом

СБУ и задержанный корректировщик российского огня. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Третьим армейским корпусом ВСУ задержали российского корректировщика в "киллзоне" под Лиманом в Донецкой области. Он корректировал огонь российских войск по украинским защитникам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Российский корректировщик под Лиманом

Следствием установлено, что фигурант корректировал огонь по позициям украинских военных, используя практически весь спектр российских тактических средств поражения ближней и средней дальности. В частности, речь идет о сверхтяжелых управляемых авиабомбах, ударных дронах, ствольной и реактивной артиллерии, а также огнеметных системах типа "Солнцепек".

Применяя комбинированные обстрелы, штурмовые подразделения российских оккупантов пытались продвинуться в сторону прифронтового города, чтобы в дальнейшем взять его под контроль.

СБУ своевременно раскрыла замысел противника, задокументировала шпионскую деятельность агента, а также провела мероприятия по обеспечению безопасности позиций Сил обороны в зоне разведывательного охвата агрессора.

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"На заключительном этапе спецоперации сотрудники СБУ совместно с бойцами 3-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины задержали фигуранта "на горячем" вблизи передовой в так называемой "киллзоне", когда он фотографировал позиции соединения", — говорится в сообщении.

По данным расследования, задание противника выполнял завербованный оккупантами местный безработный. Он попал в их поле зрения еще во время временной оккупации общины как сторонник кремлевского режима.

Впоследствии сотрудники российских спецслужб возобновили с ним контакты и поручили отслеживать местоположения Сил обороны.

Во время обыска у злоумышленника изъяли смартфон с доказательствами его работы на Россию.

Фигуранту объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE, киберспециалисты СБУ совместно с ФБР разоблачили российские спецслужбы, которые регулярно осуществляли кибератаки на мессенджеры украинских, европейских и американских чиновников, военных, политиков и общественных деятелей. Целью было получение доступа к конфиденциальной информации, а также похищение персональных данных.

Ранее десяти российским военным, причастным к атакам на гражданских лиц в Херсоне с применением ударных беспилотников, СБУ заочно сообщила о подозрении в военных преступлениях.