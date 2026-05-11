СБУ сообщила о новом подозрении пророссийскому экс-нардепу Мураеву

Дата публикации 11 мая 2026 15:49
Бывший народный депутат Украины Евгений Мураев. Фото: kp.ua

Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении бывшему народному депутату Евгению Мураеву. Его подозревают в распространении пророссийской пропаганды и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. По данным следствия, он продолжал антиукраинскую деятельность даже после начала полномасштабной войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в понедельник, 11 мая.

СБУ объявила о новом подозрении Мураеву

Следствие установило, что находясь за границей, экс-нардеп Евгений Мураев давал интервью, в которых называл войну России против Украины "внутренним конфликтом". Также он распространял фейки о ситуации в Украине, призывал к сдаче оружия и оправдывал оккупацию части территорий.

Отдельно в СБУ напомнили, что до запрета телеканала "Наш", который был связан с Мураевым, через него системно распространяли дезинформацию в пользу России.

На основе собранных доказательств следователи заочно сообщили ему о подозрении по статье об отрицании и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ведомстве также отметили, что Мураев находится в розыске по подозрению в государственной измене и разжигании вражды. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в августе 2025 года TikTok заблокировал два аккаунта бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева. Причиной стало распространение на страницах пророссийских нарративов и дезинформации. В Центре противодействия дезинформации отмечали, что политик пытался создать новые резервные аккаунты.

Новини.LIVE также писали, что дело пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука по присвоению нефтепровода передали в суд. По данным следствия, он организовал схему завладения частью государственного магистрального объекта. Убытки оцениваются в 1,4 млрд грн.

СБУ Евгений Мураев подозрение
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
