СБУ повідомила про нову підозру проросійському екснардепу Мураєву

Колишній народний депутат України Євген Мураєв. Фото: kp.ua

Служба безпеки України оголосила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Його підозрюють у поширенні проросійської пропаганди та запереченні збройної агресії Росії проти України. За даними слідства, він продовжував антиукраїнську діяльність навіть після початку повномасштабної війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у понеділок, 11 травня.

Слідство встановило, що перебуваючи за кордоном, екснардеп Євген Мураєв давав інтерв’ю, в яких називав війну Росії проти України "внутрішнім конфліктом". Також він поширював фейки про ситуацію в Україні, закликав до здачі зброї та виправдовував окупацію частини територій.

Окремо в СБУ нагадали, що до заборони телеканалу "Наш", який був пов’язаний із Мураєвим, через нього системно поширювали дезінформацію на користь Росії.

На основі зібраних доказів слідчі заочно повідомили йому про підозру за статтею про заперечення та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

У відомстві також наголосили, що Мураєв перебуває у розшуку за підозрою в державній зраді та розпалюванні ворожнечі. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

